Cam su şişeleri Alzheimer hastalığına mı neden oluyor?

ALZHEİMERE NEDEN OLUYOR!

Kapaklardaki alüminyum cam su şişesinde bulunan suya karışır. Cam şişe aracılığı ile tüketilen sudan vücudumuza bulaşan alüminyum maddesi Alzheimer başta olmak üzere ciddi beyin hastalıklarının da ortaya çıkmasına sebep olur.

Alüminyum zehirlenmesi; kusma, bunama, denge kaybı, nefes darlığı, sık sık idrara çıkma, idrarın koyu renkte olması, cilt döküntüleri ve sürekli üst solunum yolu hastalıklarına yakalanma gibi belirtilerle kendini gösterir.

Beynin fonksiyonlarını olumsuz etkilediğinden gün içerisinde halsizlik, yorgunluk ve unutkanlık gibi durumlarla da kendini gösterebilir. Ağız yoluyla alındığından mide ve bağırsaklardaki zararlı toksinlerin oranlarını artırarak ishal, zehirlenme, ülser ve reflü gibi hastalıkları tetikler. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde bu hastalıklar daha çabuk meydana gelebilir.

Bu sağlık sorunlarının yaşanmaması için uzmanlar plastik şişelerde olduğu gibi cam su şişelerinin de tek kullanımlık olması gerektiğini vurguluyor.

Yasemin.com'dan alınmıştır.



