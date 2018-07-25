0553 313 94 23

Cam su şişeleri Alzheimer hastalığına mı neden oluyor?

Sağlıklı olarak kullandığımız cam su şişelerinin de zararlı olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda cam su şişelerinin kapaklarda bulunan alüminyum maddesinin ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu ortaya çıkarılmıştır.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:39
Cam su şişeleri Alzheimer hastalığına mı neden oluyor?

ALZHEİMERE NEDEN OLUYOR!

Kapaklardaki alüminyum cam su şişesinde bulunan suya karışır. Cam şişe aracılığı ile tüketilen sudan vücudumuza bulaşan alüminyum maddesi Alzheimer başta olmak üzere ciddi beyin hastalıklarının da ortaya çıkmasına sebep olur.

Alüminyum zehirlenmesi; kusma, bunama, denge kaybı, nefes darlığı, sık sık idrara çıkma, idrarın koyu renkte olması, cilt döküntüleri ve sürekli üst solunum yolu hastalıklarına yakalanma gibi belirtilerle kendini gösterir.

Beynin fonksiyonlarını olumsuz etkilediğinden gün içerisinde halsizlik, yorgunluk ve unutkanlık gibi durumlarla da kendini gösterebilir. Ağız yoluyla alındığından mide ve bağırsaklardaki zararlı toksinlerin oranlarını artırarak ishal, zehirlenme, ülser ve reflü gibi hastalıkları tetikler. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde bu hastalıklar daha çabuk meydana gelebilir.

Bu sağlık sorunlarının yaşanmaması için uzmanlar plastik şişelerde olduğu gibi cam su şişelerinin de tek kullanımlık olması gerektiğini vurguluyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.


Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:39
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın aile
  5. cam su şişesi
  6. cam şişe
  7. cam şişe temizliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emlak Bankası için ilk adım
    1. Emlak Bankası için ilk adım
    2. Yargıtay'dan yüzbinleri ilgilendiren..
    3. CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin..
    4. Yunan basını itiraf etti! Türkiye'nin..
    5. Aptala yatma Okur, gerçekleri anlat!
    6. Galatasaray transferi bitirdi! İşlem..
    7. Berna Laçin'e bir şok daha!
    8. Milli Eğitim Bakanlığı bakan..
    9. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    10. Doğalgaz ithalatı mayısta yüzde 19 düştü
    11. Meteorolojiden İstanbul için uyarı:..
    12. Adnan Oktar'ı cezaevinde ilk ziyaret..
    13. Erbil'deki şok görüşme Oktar'ın..
    14. Comolli direktif verdi! Fenerbahçe'de..
    15. Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi!
    16. 2018’in ilk yarısında BİM liderliğe..
    17. Ordu’da 400 çocuğa ‘kodlama’ eğitimi
    18. İstanbul'da dev operasyon: 172 kilo..
    19. Balıkesir'de FETÖ operasyonu! Açığa..
    20. Hem FETÖ'cü hem sapık çıktı!
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi