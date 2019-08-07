Cam silerken 4. kattan otomobilin üzerine düştü, o anlar kameraya yansıdı Ataşehir’de cam silerken dengesini kaybeden bir kadın, 4.

Ataşehir’de cam silerken dengesini kaybeden bir kadın, 4. kattan o sırada yolda ilerleyen bir otomobilin üzerinde düştü. Temizlikçi kadın yaralanırken düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Kayışdağı Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın 4. katında bulunan bir evin camlarını silen temizlikçi kadın, dengesini kaybederek yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilin üzerinden de yola savrulan kadın yaralandı. İlk müdahale çevredekiler tarafından yapılan kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kadının 4. kattan düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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