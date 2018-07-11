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Çam mantarı nasıl tüketilmelidir?

Batı Karadeniz ve Ege Bölgesi'nin denize uzak iç kısımlarındaki çamlarla kaplı dağlık bölgelerde bol miktarda çam mantarı yetişmektedir. Turuncumsu renkte, etli bir mantar çeşididir.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:30
Çam mantarı nasıl tüketilmelidir?

Şekil olarak beyaz renkli kültür mantarından farklıdır. Yassı yapıdadır ve şapkasının altı koyu renkli ve kalındır. Diğer mantarlara göre daha kaygan yapıda bir şapka yüzeyi vardır. Bu durum pişirildiğinde de değişmez.

Diğer mantar türlerinden farklı olan bir diğer özelliği ise pişirildiğinde küçülmeyip diri kalışıdır. Bu yüzden midesi hassas olan kişiler tarafından fazla tüketilmesi tavsiye edilmez.

TEMİZLEME AŞAMASI

Mantarları alırken taze, kartlaşmamış ve çok fazla parçalanmamış olanlarını almaya dikkat etmek gerekir. İyi olanlarından seçilen çam mantarları güzel bir şekilde temizlenmelidir. Bir süre tuzlu veya sirkeli bir suda bekleterek üzerindeki çamurlar yumuşatılır. Tuz veya sirke sayesinde içinde olabilecek böcek yumurtası veya böceklerden arındırılmış olur.

FARKLI YEME ŞEKİLLERİ

​​Çam Mantarı etli bir yapıya sahip bir mantar çeşidi olduğundan, et tüketmeyen kişiler tarafından her türlü et yemeği tarifinde kullanılıp ete alternatif olarak tüketilebilir.

Çam mantarları diğer sebzelerle birlikte mangalda pişirilir. Temizlendikten sonra tuzlanmış çam mantarları sade haliyle veya mangal sosu ile pişirilebilir.

Piştikten sonra mangal yanında yenen diğer meze ve salata çeşitlerinden biriyle servis edilebilir.

Fırında soslanıp veya sadece yağlanıp tuz ile pişirilebilir.

Kış aylarına henüz yeni girilen dönemlerde yetişen bir mantar olduğu için taze biber, domates gibi sebzelerle veya sevilen sebzelerle birlikte sotesi yapılabilir.

Tavada yüksek ateşte sarımsak, soğan, kırmızı pul biber, karabiber, kekik ve isteğe bağlı olarak kimyon eklenerek kavurma yapılabilir.

Pizza hamuru hazırlandıktan sonra, mantarlar diğer sebzelerle birlikte pizza hamurunun üzerine yerleştirilerek vejetaryen bir pizza hazırlanabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:30
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YORUM YAZ

  • LatifeLatife45 dk önce
    Bu mantar kanlıca mantarına benziyoor
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