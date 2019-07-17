Çam kozalağı sağlık için son derece faydalıdır. Pek fazla tüketeni olmasa da bu ürünün faydaları yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Çam kozalağının faydaları nelerdir?

Çam kozalağı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım eder.

Akciğer sağlığı için çam kozalağı son derece önemlidir.

Çam kozalağının sakinleştirici özelliği vardır.

Kozalak saç ve cilt bakımı için son derece faydalıdır.

Çam kozalağı nasıl tüketilir?

Çam kozalağını çay olarak tüketebileceğiniz gibi turşusunu da hazırlayabilirsiniz. Bazı yörelerde çam kozalağından reçel de hazırlanıyor.

Çam kozalağı turşusu nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

9 adet yeni oluşmaya başlayan çam kozalağı

1 fincan elma sirkesi

2 tatlı kaşığı kaya tuzu

2,5 su bardağı su

Öncelikle kozalakları çok iyi yıkayarak işe başlamalısınız.

Turşu kuracağınız kapaklı kavanoza kozalaklarınızı yerleştirin.

Bir kap içerisinde su, kaya tuzu ve sirkeyi karıştırın.

Hazırladığınız salamura suyunu kavanoza, kozalakların üzerine boşaltın.

Ardından kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Yaklaşık bir ay sonunda turşunuz hazır hale gelmiş olacaktır.