Cam kavanozda kışlık yaprak tarifi: Bulaşık makinasında hazırlaması en kolay kışlık yaprak yapımı

Kışlık hazırlığı söz konusu olduğunda akla ilk olarak reçel, salça ve asma yaprağı gelir. Asma yaprağının bozulmadan saklanması bu noktada çok önemlidir. Gelin sizi hiç uğraştırmayacak ve kapakların tutmasını kolaylaştıracak bir yöntem verelim ve bulaşık makinesinde kışlık yaprağın nasıl yapıldığına bir göz atalım.

Cam Kavanozda Kışlık Yaprak (Bulaşık Makinasında) Tarifi İçin Malzemeler

İstenilen miktarda üzüm yaprağı

Cam kavanoz (1 kiloya 1 litrelik kavanoz tam geliyor, yaprağınızın kilosuna göre miktar belirlersiniz)

Su

Kaya tuzu

Sarımsak döveceği

Cam Kavanozda Kışlık Yaprak (Bulaşık Makinasında) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle yaprakların sap kısımlarını tamamen olmayacak şekilde keselim ve deste deste dizelim. Komple keserseniz erir.

Kesmez uzun bırakırsanız fazla yer kaplar, hem de sararken bide sap kırmakla uğraşmazsınız. Destelenen yaprakları yıkayıp tozundan arındıralım.

Derin bir tencereye (örneğin 5litrelik tencereye 4litre) su koyup kaynatalım. Kaynayan suya bir miktar tuz atıp yıkanan yapraklardan ekleyelim. Ters düz ederek rengi sararınca çıkaralım. Tuzu biraz belli olmalı o yüzden 2 -3 pişirimde biraz tuz ekleyin. Eğer sizinki eksi değilse bir iki limon tuzu atabilirsiniz suya. Haşlanan yaprakları kevgire alalım. Bir yandan da kavanozlara deste deste sarımsak döveceğiyle bastırarak doldurmaya başlayalım. Gelişi güzel doldurmayın kullanacağınız zaman zor olur çıkarmak. Desteleri bozmadan sığdırın.

Yapraklar bitene kadar bir yandan haşlayıp bir yandan suyu süzülen yapraklarımızı kavanozlara basıyoruz. Hiç boşluk kalmamasına dikkat edin ve üzerine bastırdıkça su çıkar, o suyu hep döktükten sonra üzerine diğer desteyi ekleyin.

Kavanoz dolunca kullanılmamış kapak ile sıkıca kapatın. Kavanozun tutup tutmayacağını nerden anlarım diyorsanız kapak kapanınca ortasında bir şişlik olur. Eğer şişme olmazsa kapak tutmayacak demektir. Marketlerde garnitür falan aldığımızda ortasında güvenlik kilidi olur içe çökmüş olur. İşte o güvenlik kilidini oluşturalım ki bozulmadan bir kaç kış bile dayansın.

Hazır olan kavanozları ters bir şekilde bulaşık makinasına alıp yoğun programda çalıştıralım. Geceden yaparsanız daha iyi olur. Sabaha kadar makina kendi kendine soğur daha iyi tutar. Göreceksiniz o ortası şişen kapaklar hepsi içe doğru çökmüş. Kavanozları çevirirken su akacaktır korkmayın fışkırmadı, kapağın köşelerine sıkışan sular akıyor.

Bu işlemi tüm kışlık konserve tariflerinde kullanabilirsiniz. eğer kapağı tutmayan kavanozlar olmuşsa yeni bi kapak ile kapatıp tekrar bulaşık makinasına atabilirsiniz. Kullanacağınız zaman kavanozdan yırtmadan boşaltıp bi defa yıkayıp kullanabilirsiniz.