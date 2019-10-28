Çam fıstığı ailelerin geçim kaynağı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından "gelir getirici tür ağaçlandırması" kapsamında 10 bin dekar alana dikilen fıstık çamları, ailelere geçim kaynağı oldu.

İlçeye bağlı Kemer, Kurtutan, Poyraz ve Poyrazdamları mahallelerinde OGM tarafından dikilen ağaçlarda çam fıstığı hasadı başladı. Yaklaşık bir ay süren hasat döneminde sabah erken evlerinde çıkan aileler, gün boyunca ellerindeki sırıkla dallardaki içi dolu kozalakları yere düşürüyor.

Toplanan kozalaklar, daha sonra mahallerde kurulan alım merkezine getirilerek, alıcılara kilogramı 3,5 liradan satılıyor.

Adala Orman İşletme Şefi Osman Araz, bölgede yaklaşık 15 bin dekar araziyi fıstık çamı ile ağaçlandırdıklarını söyledi.

Bölgede 10 bin dekarlık alanda çam fıstığı verimine başladığını ifade eden Araz, "Yıllık ortalama 100 ton civarında kozalak elde ediyoruz. Şu anda 75 ailemiz burada kozalak topluyor. Hasat dönemi bölgede yaşayan vatandaşların toplamda 500 bin lira gelir elde edeceğini tahmin ediyoruz. Yeni fidanlarımızın meyve vermeye başlamasıyla fıstık çamı ağaçlandırma sahamızın tamamından yıllık 450-500 ton kozalak hedefliyoruz. Bununda bugünkü değeri ile 2 milyon lira olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"Kozalak ekmek teknemiz oldu"

Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya da mahalle halkının çam fıstığı kozalığından yüzünün güldüğünü ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Cevriye Serin ise birçok ailenin kozalak hasadıyla iyi bir gelir elde ettiğine işaret etti.

Serin, "Kozalak ekmek teknemiz oldu. Buradan para kazanıp çocuklarımızı okutuyoruz. Geleceğimize katkı sağlıyor. Bunları dikenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Zekiye Olgun da kozalak toplamanın kadınlar için zor olduğunu belirterek, "Dün eşimle 10 saatte yaklaşık 300 kilo kozalak toplayıp, bin 50 lira kazanç elde ettik." dedi.

Ali Serin de günlük 200-250 kilogram kozalak topladıklarını kaydetti.