Calpol 6 Plus kaç yaşa verilir? Calpol 6 Plus nedir neye iyi gelir?

Ağrı ve ateş düşürücü denildiği zaman ebeveynlerin aklına gelen ilk ilaçlar arasında Calpol yer alır. Bebeklik döneminden 6 yaşa kadar mor kutu Calpol kullanılır ardından kilo ve yaşla orantılı olarak turuncu kutuya geçilir. Peki, Calpol 6 Plus kaç yaşa ne kadar verilir?

Calpol 6 Plus nedir neye iyi gelir?

Calpol 6 Plus, 6 yaşından itibaren çocuklara verilir. Ateş düşürücü ve ağrı kesici özelliği gösteren Calpol 6 Plus, parasetamol içerir. İlacın dozu çocuğun kilosuna göre hesaplanır.

Calpol 6 Plus kaç yaşa verilir?

Calpol 6 Plus 6-12 yaş arası çocuklara günde 1-2 ölçek olarak verilir. Her doz arasında 4 ile daha uzun aralıklar bırakılmalıdır. Ateşi yüksek olan ve ağrısı şiddetli olan çocuklarda uzmanlar ilacın 4 saatte bir kullanılmasını öneriyor. Bazı durumlarda hekimler 4 saatlik aralıklarla ateş düşürücülerin dönüşümlü olarak verilmesini de tavsiye ediyor. Bu sebeple ilaç kullanımı konusunda çocuğunuzun sağlık durumunu göz önünde bulundurarak en doğru kararı doktorunuz verecektir.

Calpol 6 plus nasıl saklanır dolaba mı koyulur?

İlaç kullanımı kadar ilaçların uygun şartlarda muhafaza edilmesi de önemli. Calpol 6 Plus’ı 25 derecenin atında oda sıcaklığında son kullanma tarihine kadar muhafaza edebilirsiniz.

Calpol 6 Plus yan etkisi var mı?

Yeni bir ilaç kullanmadan önce pek çok kişi, ilacın bir yan etkisi olup olmadığını araştırıyor. Tüm ilaçlar gibi Calpol 6 Plus'ta içeriğinde bulunan maddeler sebebiyle bazı kişilerde yan etkilere yol açabilir.

Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüde, ilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler, deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşı duyarlılık.

Söz konusu belirtiler ortaya çıkarsa ilaç kullanılmamalı ve acilen doktora başvurulmalı.