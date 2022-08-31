Çalmadıkları bir bu kalmıştı! "KIZILELMA, Kenan Evren sayesinde yapıldı"

Savunma sanayisinde son 20 yıldır atılan yerli ve millilik adımları, bu alanda Türkiye'yi dünyanın en iyileri arasına soktu.

Üretilen İHA, SİHA ve ATAK helikopterleri gökyüzünde Türkiye'yi egemen güç kılarken, buna son olarak Kızılelma da eklenmeye hazırlanıyor.

Dün Bayraktar Kızılelma'nın uçuşa hazırlanan ikinci üretim prototipi de TEKNOFEST Karadeniz'de ilk kez görücüye çıktı.

KIZILELMA 2023'te gökyüzü ile buluşacak

Kızılelma'ya ilişkin konuşan Selçuk Bayraktar, "İnşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin ilk muharip insansız savaş uçağı olan Kızılelma'yı uçurmayı hedefliyoruz." dedi.

Selçuk Bayraktar'ın bu açıklaması heyecan yaratırken Halk TV ekranlarında, konuya ilişkin şaşkına çeviren ifadeler kullanıldı.

Neden Sonuç isimli bir programda TEKNOFEST ve Kızılelma gündeme getirildi.

Gazeteci İbrahim Kahveci, savunma sanayisindeki başarının temellerinin Kenan Evren döneminde atıldığını iddia etti.

Başarıyı çalmaya çalıştı

Bu başarıyı 40 yıl öncesine yamamaya çalışan Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Biz savunma sanayisinde büyük başarı elde ettik. Ama bu savunma sanayisinin temeli 80’lerde atıldı."

'Savunma sanayiinin temeli Kenan Evren tarafından atıldı'

Savunma sanayisinde atılan adımların meyvesini şimdi vermeye başladığını da iddia ederek şaşkına çeviren Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samsun’da TEKNOFEST’te bir uçak görücüye çıkmış. Yerli ve milli Kızılelma diye. Biz savunma sanayisinde büyük başarı elde ettik. Ama bu savunma sanayisinin temeli 80’lerde atıldı, Kenan Evren tarafından. Ağacı ne yaparsınız, fide değil sebze değil. Ağacı dikersiniz 10 yıl meyve almazsınız oradan. O fide büyüyecek, yeşerecek 7-8 yıl sonra tek tük meyve vermeye başlar. Belki de 15 yıl sonra asıl meyveleri vermeye başlar. Şimdi savunma sanayisinde de meyveler veriliyor."