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Çalışmalar aralıksız sürüyor! AK Parti 40 ili analiz etti

AK Parti Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 12 başkan yardımcısı dikkat çekmemek için tanınmadıkları il ve ilçere giderek spor kıyafetlerle halkın nabzını tutuyor. Bugüne kadar 40 ilin analizi bu şekilde tamamlandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:21
Çalışmalar aralıksız sürüyor! AK Parti 40 ili analiz etti

AK Parti kurmayları, yerel seçimler için yoğun mesai harcıyor. Haftalık toplantılar yaparak adayların belirlenmesi için ön çalışma yapılırken, 81 ilin siyasi fotoğrafı da çekilmeye başlandı.

Vatandaşlara belediye başkanlarından beklentilerini, görmek istedikleri isimleri soran başkan yardımcıları şu ana kadar yaklaşık 40 ilin analizini tamamladı.

Yerel seçimler için yoğun mesai harcayan AK Parti kurmayları, haftalık toplantılar yaparak adaylarını belirlemeye çalışırken, 81 ilin fotoğrafını da çekmeye başladı. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu 12 başkan yardımcısı hafta başında yaptığı toplantılarının ardından tekrar bölgelerine giderek çalışmalarını sürdürüyor.
 
ADAYLARI BELİRLEME İÇİN HAZIRLIK
 
Vatandaşlara belediye başkanlarından beklentilerini, görmek istedikleri isimleri soran başkan yardımcıları bu zamana kadar yaklaşık 40 ilin analizini çıkardı. Daha önce yapılan anketlerden de çıkan sonuçları karşılaştıran AK Parti kurmayları, adaylar belirlenene kadar tüm illeri tamamlayacak.
 
TANINMAYACAKLARI BÖLGELERE
 
Belirlenen 12 başkan yardımcısı her hafta yaklaşık 100 vatandaşla görüşüyor. Görevlendirildikleri bölgelerde tanınmamak için tarihte devlet yöneticilerinin tebdili kıyafet uygulamalarını andıran yöntem ve taktikler geliştiren AK Parti kurmayları illerinde tanınabileceği için çalışmalarını halkın tanımadığı il ve ilçelere giderek yapıyor. Takım elbise ve kravat yerine spor kıyafetle siyasetçi görüntüsünden uzaklaşan isimler bu şekilde halkın arasına karışıyor.
 
CEKET, KRAVAT YOK…
 
AK Parti kurmayları söz konusu taktik için şu değerlendirmede bulundu: “Başkan yardımcılarımız bulunduğu illerde tanınıyorlar. Bu nedenle halkın tanımayacağı illere ve ilçelere görevlendirildiler. Vatandaşlar şüphelenmesin diye başkan yardımcılarımız takım elbiseyle ve kravatla gezmiyorlar. Daha günlük ve spor kıyafetlerle halkın arasına karışıyorlar.”
 
TEŞKİLATA EĞİTİM BAŞLIYOR
 
Diğer taraftan AK Parti yönetimi önümüzdeki ay teşkilatı eğitime alacak. Ekim ayından itibaren yerel seçimlere yönelik eğitimlere başlayacaklar. 81 ilin seçim koordinasyon merkezi başkanı başta olmak üzere eğitimlerde her bölgenin yapısal özellikleri ve ihtiyaç duyulan hizmetleri konusunda bilgilendirilecek. 
 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 11:21
  1. AK PARTİ
  2. yerel seçim

YORUM YAZ

  • MilletMillet6 dk önce
    Halktan koptunuz halktan saklanıyorsunuz .Demek ki siz sultanlaştınız halkı da tebaalaştırdınız. 17 25 den bu yana Ak Parti kayıtlı üyesiyim milli görüşcüler hariç diğerleri hamal taşıyıcı safdil, falan filan . Sizin için esas olan milli görüşcüler ve dahi şuncular buncular. Kibir sizi de bitirir Reis bunların farkında ama o da bir çare bulamadı. Son zamanlarda Milli görüşçü bir güruh Alman araba markaları ile anılır oldu. Oy verenlere sadece yapılan yollardan gitmek ve hastanede konforlu muayene .Küçümsemiyorum Allah razı olsun ben sadece yol ve hastanelerden ve vatanım milletimin bölünmez bütünlüğü için oy vermeye devam edeceğim Ama bu artık millete için yeterli olmamaya başladı
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş12 dk önce
    mhp nin af yasasını çıkartıp birde öyle oylama yapsın sıkıysa akp
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