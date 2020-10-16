e-devletten çalıştığına dair belge alma, SGK çalışma tescil e-Devlet, sigortalılık tescil kaydı tespiti için belge istenilmekte. Peki çalışmadığını gösteren belge nereden alınır? Kamu kurum ve kuruluşları üzerinden istenen belgelere artık e devlet üzerinden ulaşmak mümkün. Kamu hizmetinden yararlanmak isteyenler sıra beklemeden, zamanlarını harcayıp saatlerini devlet kurumlarında harcamamakta. Vatandaş önceden devlet kurumlarından hizmet almak için devletin ayağına gidiyordu şimdi ise devlet vatandaşın ayağına hizmeti getiriyor. Devlet vatandaşına kamu hizmetini en hızlı ve en kolay ulaştırmak için e devlet giriş kapısını devreye soktu. E devlet üzerinden alınan hizmetler arasında, KYK, VGM, kaymakamlık, belediye burs başvurusunda bulunacaklardan çalışmadığına dair belge istenilmekte. Vatandaşlar tarafından merak edilen çalışmadığına dair belge nasıl alınır? Çalışmadığına ilişkin belgeyi e devlet üzerinden temin edilmekte. Peki çalışmadağına dair belge e devletten nasıl alınır?

Çalışmadağını gösteren belge nereden alınır?

Çalışmadağına dair belge e devletten almak için e devlet girişi yapmak gerekir. E devlet giriş yapmak için ise e devlet şifresinin olması gerekir. Eğer kişinin e devlet şifresi yoksa PTT şubelerinden e devlet şifresi alınır. E devlet şifresi olanlar e devlet kapısı üzerinden e devlete TC kimlik numarası ve e devlet şifresi üzerinden giriş yaparlar. E devlete giriş yaptıktan sonra sayfanın en üst kısmında arama çubuğuna Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti yazar ve arattırılır. e-Devlet üzerinden Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti dosyasının çıktısını alarak. E devlet Çalışmadağına dair belge almak için tıklayınız.