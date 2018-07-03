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Çalışmada sona gelindi! Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı

Prim eksikliği olduğu halde çalışamaz durumdaki binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Belli bir yaşı dolduran vatandaşlar, eksik primleri borçlandırılarak emekli olabilecek.

03 Temmuz 2018 Salı 11:49
Çalışmada sona gelindi! Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı

Yaşı doldurmuş ancak prim günü eksiği olanlara emekli olma imkanı sağlanıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek. Yapılandırma kanunuyla geçmişe dönük borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti.

Şimdi SGK'lılar için de aynı imkanın sağlanması gündemde. Daha önceden bu konuyla ilgili bir müjde verilmişti.

Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

BİN 800 GÜN ŞARTI

Bu kapsamda birkaç formül üzerinde duruluyor. Çalışmayla, öncelikle eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor.

Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az bin 800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp bin 800 ve üzerinde prim günü olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. Ancak borçlanma yoluyla emeklilik için yasa çıkması şart.

ÇALIŞMA MECLİS'E GELECEK

Konuyla ilgili çalışmanın tamamlanıp kısa süre içinde Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.

Yasa öngörüldüğü şekliyle çıkarsa işten çıkarılan, iflastan dolayı işsiz kalan veya işe ara vermek zorunda olan çalışanlara ve kepenk kapattığı için prim yatıramayan esnafa emekliliğin yolu açılacak.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:49
  1. Ekonomi
  2. emekli
  3. Bağ-Kur
  4. SGK

YORUM YAZ

  • adem senadem sen1 sa önce
    Pirim fazlası olup . Hakları Gasp Edilen Emeklilikte Yaşa Takılanların hali ne olacak ?
  • HaceganHacegan1 sa önce
    Allahtan kork ey akp 9000 Gün Prim ve 29 yıldır çalışmışlığım varve yaşım 51 emekliliğime 15 ay kaldı ben daha size ne verebilirim
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