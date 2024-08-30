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Ekonomi Çalışma saatleri düşürülüyor mu? Resmi açıklama geldi
Ekonomi

Çalışma saatleri düşürülüyor mu? Resmi açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-30 17:31:00 -
Çalışma saatleri düşürülüyor mu? Resmi açıklama geldi

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, uzun zamandır tartışılan çalışma saatleri konusunda açıklama yaptı. Güler, "Gerek haftalık çalışma saatleri gerekse günleri açısından gündemimizde böyle bir çalışma yok" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, uzun zamandır tartışılan çalışma saatleri konusunda açıklama yaptı. Güler, "Gerek haftalık çalışma saatleri gerekse günleri açısından gündemimizde böyle bir çalışma yok" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği mesai saatlerinin düşürülmesi iddiaları uzun zamandır tartışılıyordu. Konuya yönelik resmi açıklama AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Kamu ve özel sektörde haftalık çalışma saatlerinin düşeceğine ilişkin bir çalışmanın da olmadığını ifade eden Güler, "Öyle bir çalışma söz konusu değil. Gerek haftalık çalışma saatleri gerekse günleri açısından gündemimizde böyle bir çalışma yok" diye konuştu.

Güler, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ancak pandemiyle beraber belli sektörlerde, belli meslek gruplarında daha kısa süreli çalışma, daha esnek çalışma modelleri de tabii burada gerek işveren, gerekçe çalışanlar açısından öneriliyor, çalışılıyor. Bu mahiyette eğer olabilecekse sadece belli meslek kollarında ve belli mesleğin icrası noktasında uzaktan çalışma modeli gibi daha kısa süreli haftalığın belli günlerinde çalışabilecek bazı öneriler ve teklifler var. Bu yönüyle olabilecektir. Yoksa mevcut çalışma hayatımız içerisinde gerek haftalık çalışma günleri gerekse de haftalık çalışma saatleriyle ilgili düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenlememiz yok. Herhangi bir hayata geçecek bir çalışma şu anda bulunmuyor."

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