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Aktüel

Çalışma belgesi olmayan kuryeye bin TL ceza

Taksim Meydanı’nda yapılan denetimlerde çalışmak için izin belgesi olmayan kuryeye bin lira ceza kesildi.

2020-04-23 15:34:24 -
Çalışma belgesi olmayan kuryeye bin TL ceza

Taksim Meydanı’nda yapılan denetimlerde çalışmak için izin belgesi olmayan kuryeye bin lira ceza kesildi. Kuryenin patronuyla telefonla konuşan polis memuru, "Belgeyi çıkarıp çocuğun eline vermen lazım, ben nasıl inanayım bu çocuğa" dedi.


Dün gece saat 00.00’dan itibaren belirli şartlar dışında İstanbul’un da aralarında olduğu 31 kent için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Getirilen kısıtlama kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından işlem yapıldı. Taksim Meydanı’nda yapılan denetimler sırasında durdurulan İsmail Işık adlı kuryeye çalışma belgesini soran polisler, belgeyi göremeyince ceza kesmek istedi. Kurye, bunun üzerine patronunu arayarak polisle konuşturdu. Uzun süre polisi ikna etmeye çalışan kuryeye, belgesi olmadığı için bin lira para cezası kesildi. Kuryenin patronuyla konuşan görevli polis memuru, "Belgeyi çıkarıp çocuğun eline vermen lazım, ben nasıl inanayım bu çocuğa" dedi.

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