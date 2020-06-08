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Aktüel

Çalışır vaziyette park edilen aracın hareket ederek çarptığı yaya öldü

Bolu'da 83 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, kargo aracı sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 21:17:35 -
Çalışır vaziyette park edilen aracın hareket ederek çarptığı yaya öldü

BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, çalışır vaziyette park edilen aracın, hareket ederek çarptığı 83 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi 14. Sokak'ta İbrahim Ö, el frenini çekerek çalışır halde park ettiği 14 KH 223 kargo aracından indi.

Çalışır durumdaki araç hareket ederek yolda yürüyen 83 yaşındaki Osman Özcan'a çarptı. Araç, ön kısmının dereye girmesi sonucu durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Osman Özcan, sağlık personelince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü İbrahim Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


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