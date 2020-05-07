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İSLAM

Çalışanların iş verimini düşürmesi endişesiyle oruç tutmaması caiz midir?

Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde oruç ibadetine ilişkin aramalar da arttı. İş veriminin düşmesi endişesiyle oruç tutmamanın caiz olup olmadığı sorusu ise arama motorlarında en çok araştırılan konuların başında geldi. Peki, Diyanet'in bu konuda bir fetvası var mı? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:49:00 -
Çalışanların iş verimini düşürmesi endişesiyle oruç tutmaması caiz midir?

Çalışanların iş verimini düşürmesi endişesiyle oruç tutmamaları caiz midir? sorusu internette oldukça fazla araştırılıyor. Akit, Diyanet'in bu konuda verdiği fetvayı sizler için buldu...

Diyanet'in fetvası

Ramazan orucu, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde her müslümana farzdır. Mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Zira Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse, Allah’ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, Ramazan’da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz.” (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29) Ailesinin rızkını temin etmek için ağır işlerde çalışmak zorunda olup da, oruç tutmaları sağlığına zarar verenlerin o günlerde oruç tutmayıp daha sonra kaza edebilecekleri, kaza etme imkânlarının olmaması durumunda ise her gün için bir fidye vermeleri şeklinde görüşler vardır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 401). Ancak çok ağır olmayan günlük işlerde çalışmak orucu terk için özür sayılmaz. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Öyle erkekler vardır ki, onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş, Allah’ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamaz. Onlar, dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.” (Nûr, 24/37).

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