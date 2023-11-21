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Teknoloji Çalışanlar rest çekti: O yoksa biz de yokuz
Teknoloji

Çalışanlar rest çekti: O yoksa biz de yokuz

Yeniakit Publisher
2023-11-21 09:06:00 -
Çalışanlar rest çekti: O yoksa biz de yokuz

OpenAI çalışanlarından Sam Altman resti: Geri dönmezse ayrılırız!

Silikon Vadisi'nin yapay zeka alanında öne çıkan teknoloji araştırma grubu OpenAI çalışanı 500'den fazla kişi, şirketin geçen hafta işten kovduğu CEO Sam Altman'ı yeniden görevine iade etmemesi halinde topluca istifa edip Microsoft'a katılacaklarını belirten bir açık mektup imzaladı.

Mektupta, "Sam Altman'ın işine son verdiğiniz ve Greg Brockman'ı yönetim kurulundan çıkardığınız süreç, tüm çalışmalarımızı tehlikeye attı, misyonumuzu ve şirketimizi baltaladı. Tutumunuz OpenAI'yi denetleme yeterliliğine sahip olmadığınızı açıkça ortaya koymuştur." ifadelerine yer verildi.

Mektubu imzalayanlar arasında şirketin baş bilim insanı ve yönetim kurulu üyesi Ilya Sutskever'in de bulunması dikkat çekti.

Zira Sutskever, Altman'a karşı yönetim kurulu darbesini koordine etmekle suçlanmıştı.

Microsoft'un İcra Kurulu Başkanı (CEO) Satya Nadella ise bu sabah yaptığı bir açıklamada, teknoloji firmasının OpenAI tarafından işinden kovulan Sam Altman ve ekibini işe aldığını duyurmuştu.
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Yapay zeka destekli yazışma motoru ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, şirkette CEO olarak görev yapan Sam Altman'ı "yönetim kuruluyla iletişiminde samimi olmadığı" gerekçesiyle geçen hafta görevden almıştı.

Sam Altman, yapay zeka sohbet robotu uygulaması ChatGPT'yi geliştirerek dünya tarihinde bir dönüm noktasına imza atan isim olarak kabul ediliyor.

Sosyal medya platformu X üzerinden Nadella'nın duyurusunu da etiketleyerek paylaşım yapan Sam Altman, "Görevimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Microsoft CEO'su Nadella, paylaşımında Sam Altman ve OpenAI'den kurucu ortağı Greg Brockman'ın ekip arkadaşları ile birlikte "yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacağını" duyurdu.

Nadella, ekibin başarıları için gereken kaynakları sağlamak üzere hızla hareket edeceklerini kaydetmişti.

OpenAI ise Sam Altman'dan boşalan pozisyona, canlı görüntü akışı platformu Twitch'in kurucu ortağı Emmett Shear'ı geçici CEO olarak atadı.

Kaynak: Euronews

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