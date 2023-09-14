Çalışanlar metaverseye inanıyor mu? Rakamlar şaşırtıcı!

Türkiye'deki çalışanların yüzde 70'e yakını metaverse'in internetin geleceği olduğuna ve tüm sektörlerde devrim sunacağına inanıyor. Kaspersky araştırmasına katılanlardan sadece çok azı metaverse kavramına şüpheyle yaklaşıyor ve bunun geçip geçici bir trend olduğunu düşünüyor. Bu dilim ise yüzde 18'lik kısmı oluşturuyor. Birçok çalışan şirketlerinin halihazırda metaverse ile ilgili projeleri olduğunu (%22) veya bu tür projeler için özel planları olduğunu (%44,8) belirtiyor. Ancak metaverse ile birlikte yeni siber güvenlik zorluklarının ortaya çıkacağını da da göz ardı etmemek gerekiyor.

Metaverse neler sunuyor?

Metaverse, fiziksel ve dijital gerçeklikleri birleştiren, sanal ve bağlı bir evreni simgeliyor. Metaverse içinde insanlar sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi sürükleyici teknolojiler aracılığıyla etkileşime girebiliyor, sosyalleşebiliyor, çalışabiliyor ve diğer faaliyetlerde bulunabiliyor. Metaverse genellikle çevrimiçi ve çevrimdışı dünyalar arasındaki sınırları bulanıklaştıran ve sosyal, ekonomik ve eğlence deneyimleri için sınırsız olanaklar sunan yeni nesil internet olarak tasavvur ediliyor.

Siber riskleri de var!

Metaverse gibi yeni kavramların getireceği siber riskler de var. Bunlar arasında içeriği manipüle etmek için VR başlıklarının saldırıya uğraması, metaverse ortamında kazanılan sanal varlıkların çalınması ve sanal ekonomilerin tehlikeye atılması gibi örnekler yer alıyor. Bunun yanı sıra yeni gizlilik endişeleri de söz konusu.

Uzmanlar ne öneriyor?

Uzmanlar, şirketleri geleneksel ve sanal ortamlarda siber tehditlere karşı korumak için şunları öneriyor:

Kuruluşlar, çalışanlar arasında düzenli siber beceri kontrolleri yapmalı ve yetkinliği artırmaya yönelik eğitimler sunmalıdır. Kurumsal kullanıcılar sanal ortamlarda çalışırken olası gizlilik riskleri konusunda eğitilmelidir. Kuruluşlar kişisel ve kurumsal verilerin korunmasında en iyi uygulamaları hayata geçirmelidir.

Dijital cihazlarda (sanal gözlükler dahil) kullanılan ürün yazılımı güncellemelerini kullanıma sunulur sunulmaz yüklenmelidir.

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