Çalışanlar kara kara düşünüyor! Dev firma bin 150 kişiyi işten çıkartacak

Finlandiyalı kağıt ve ambalaj üreticisi Stora Enso, Avrupa'daki dört tesisini kapatmayı ve 1150 çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, uzun vadeli rekabet gücünü ve karlılığı artırmak için yeniden yapılandırma eylemlerine hazırlanıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stora Enso’nun İcra Kurulu Başkanı Annica Bresky, “Stratejimiz için kritik bir dönüm noktasındayız ve pazardaki konumumuzu ileriye taşımak için sermaye tahsisine ve merkezi olmayan yetkilendirmeye daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Bu ne yazık ki, karlılık sağlamayan varlıkların kapatılması gerektiği anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bresky, şirketin yenilenebilir ürünlerine yönelik stratejik büyüme adımlarını atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Şirket, Finlandiya’daki Sunila kağıt hamuru üretim birimini, Hollanda’daki De Hoop konteyner tahtası tesisini, Polonya’daki Ostroleka tesisindeki bir konteyner tahtası hattını ve Estonya’daki Napi kereste fabrikasını kalıcı olarak kapatmayı planlıyor.

Stora Enso, Rusya’dan odun ithalatının durdurulmasının kağıt hamuru için rekabetin artmasına neden olduğunu ve Sunila sahasını artık uygun maliyetli olmaktan çıkardığını açıkladı.

Açıklamada, “Planlanan yeniden yapılandırma eylemleri toplamda yaklaşık 1150 çalışanın işten çıkarılmasıyla sonuçlanacak.” ifadesi kullanıldı.