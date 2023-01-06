Çalışan sayımızı bin 500’e çıkaracağız

Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sırtkaya, önemli açıklamalarda bulundu. Sırtkaya, 2022’nin dünya için zor bir yıl olduğunu belirtti. Sırtkaya, bu süreçte Türkiye’nin yeni ekonomi modeli ve liralaşma stratejisiyle hem büyüme performansı hem de finansal istikrar açısından benzer ülkelerden pozitif ayrıştığını ifade etti.

Sırtkaya, bankacılık sektörünün de iyi imtihan verdiğini anlattı. Sektörün büyüyen ekonomiye daha güçlü destek vermek için sermaye artırımlarına gittiğini hatırlattı.

Kritik yol haritası

Sırtkaya, faizsiz finans sisteminin Türkiye’de 1984’ten bu yana büyük ilerlemeler kat ettiğini ancak dilenen seviyeye gelemediğine dikkat çekti. “Şu aşamada katılım finansın bankacılık sektöründe payı yüzde 8.3. Bu oranın daha da artarak 2025 yılında yüzde 15’e varması hedefleniyor” dedi. Sırtkaya, devreye giren her katılım bankasının sektörü güçlendireceğine işaret etti. Sırtkaya, Katılım Finans Strateji Belgesi’nin ise çok önemli tespitler ve ödevler içeren bir yol haritası olduğunu kaydetti.

Pozitif ayrışma sürecek

2022’de hedeflerini tutturduklarını anımsatan Sırtkaya, şöyle devam etti:

“İlk 9 ayda topladığımız fonlar 77.5 milyar liraya dayanırken, piyasalara sağladığımız fon desteğimiz 39.2 milyar lira oldu. Aktif büyüklüğümüz yılın ilk yarısında 59.6 milyar lira iken, üçüncü çeyrekte büyüklüğümüzü 93.1 milyar liraya taşıdık. Ülke ekonomisine 46 milyar lira katkıda bulunduk. Kârlılığımız ise 1 milyar 462 milyon lira oldu. Şube sayımızı da 80’e yükselterek hizmet ağımızı genişletmeye devam ettik. Yıl sonuna kadar 90 şubeye ulaşacağız. 2021 sonunda bin 17 olan çalışan sayımız da ilk 9 ayda bin 231’i buldu. Ciddi büyüme rakamlarıyla birlikte ülke ekonomisine, istihdama sağladığımız bu katkının ve de sektöre kazandırdığımız benzeri olmayan ürünler ile hizmetlerin giderek artacağını söyleyebilirim.”

Üretmeye devam ediyoruz

Sırtkaya, bankacılık sektöründe pozitif ayrışmanın devam edeceğini dile getirdi. Sırtkaya, ayrıca “Global riskleri ve çevresel faktörleri dikkate alarak stratejilerimiz doğrultusunda planlama yapıyoruz. Sağlam temeller üzerine oturtulan stratejiler ve güncel teknolojik altyapıyla birleşen uygulamalar çerçevesinde oluşabilecek risklere karşı tedbir alıyoruz. Ülkemizden aldığımız güçle çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Alınan doğru kararlarla gelecek yılın Emlak Katılım ve sektörümüz için başarılı geçeceğine inancımız sonsuz” şeklinde konuştu.

Sırtkaya, ekonomiyi de yorumladı. Sırtkaya, Türkiye’nin ekonomide başarılı grafik ortaya koyduğunun altını çizdi. “Ülkemizin son yıllarda ortaya koyduğu performans ve jeopolitik gelişmeler dikkate alındığında ilk 10 ekonomi arasında yer alma hedefine sağlam adımlarla ilerlediğimizi söyleyebiliriz” diye ekledi.