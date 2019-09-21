Çalışan kadınlar için pratik yemek tarifleri

Pratik tarif arayan, atıştırmalık ve sağlıklı tarifler isteyen çalışan hanımlar için oldukça kolay tarifleri bir araya topladık. Peki ama pratik yemekler nelerdir? Pratik aperatifler nasıl yapılır? İşte detaylar...



Çalışan kadınların yapabileceği, pratik tarifleri sizler için derledik. Dilerseniz çantanıza atıp hemen çıkabileceğiniz mini posiyonluk tarifler, dilerseniz de börek tariflerini bulabilmeniz mümkün.

Şipşak tarifler arayanlar için enfes bir poğaça

Tavada poğaça | 10 dakikada harika lezzet

Kahvaltı önerisi isteyenler için;

Enerjik bir gün için kahvaltı önerileri

Çantanıza atacağınız bir paketle, enerjinizi yükseltebilir şekerinizi dengeleyip tokluk hissi sağlayacağınız bir tarif!

Kahveli tiramisu topları

Muhteşem lezzet, farklı iç ve muhteşem görüntüye sahip "akşam yapıp-sabah çantaya atmalık" lezzetli bir börek

Hem yumuşak hem çıtır | Kıymalı patatesli örgü börek

Enfes ve yumuşacık bir soğuk börek

Su böreği nasıl yapılır? Peynirli su böreği tarifi..

İster tost, ister ekmek olarak yiyebileceğiniz , doyurucu bir tarif. 1 hafta sizi rahatlıkla idare edecektir.

Yumuşacık, pürüzsüz, ele yapışmayan bazlama tarifi

Yumuşacık, porsiyonluk poğaçalar

Yumuşak poğaça tarifi | Özel reçete...

İştah kabartan mini tuzlu tartlar

Peynir ve köz biberli pratik tart

Hem pratik hem de bol seçenekli şipşak börek

3'lü börek tarifi | Bir tepside 3 muhteşem lezzet

Kurtarıcı bir çörek tarifi

Geleneksel lezzet: Haşhaşlı Amasya çöreği

Ekmek tosttan sıkılanlara, yepyeni bir tarif

Bildiğiniz bütün tostları unutturacak tarif: Patates tostu

Atıştırmalık arayanlara dopdolu patatesler

Patates çanağının lezzeti damaklarınızı şenlendirecek

Pratik tarif isteyenler için...

5 dakika poğaçası!

Kurabiye tarzı bir tuzlu

Pizza tadında hamursuz nefis kiş tarifi

Her gün tuzlu olmaz, biraz da tatlı yesin diyen annelerimizi duyar gibiyiz! İçerisinde doğal yağ bulunan çekirdeklerle enerji veren kek tarifi...

Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle yepyeni tarif

Pratik elmelı doyurucu toplar

5 dakikada hazırlanan elmalı top tarifi

Yoğurt ve süt içerisine eklenerek tüketilen, tok tutan granola tarifi

Tok tutan, bol enerji veren granola tarifi

Tabanını yapıp, yanında götürdüğünüz meyvelerle kendinizi şımartacağınız kolay tarif

Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem lezzet

Tatlı severleri doyuracak mini protein bombaları

Proteiniyle tıka basa doyacağınız tatlı patatesli atıştırmalık tarifi

"Farklı bir tarif arıyorum" diyenleri sevindirecek kek gibi bir kurabiye

Yumuşacık kıvamıyla kek tadında ıslak kurabiye tarifi

Islak keke alternatif arıyorsanız, porsiyonlayabileceğiniz, çok basit bir tarif sizi bekliyor.

Browni tadından ıslak kurabiyeye bayılacaksınız!

Sağlıklı atıştırmalıklar isteyenler için düşünülmüş enfes bir tat

Sağlıklı atıştırmalık | Bademli ve hindistan cevizli kurabiye

Etlerden sıkılan ve alternatif arayanlar için yapılmış tarifi denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz!

Tavuk kıymalı rulo börek

Şipşak börek

3 malzemeli puf börek tarifi

Bir de patlıcanlısını deneyin!

Patlıcanlı börek | Beğeni rekorları kıran börek nasıl yapılır?

Kendini şımartmak isteyen ve vakit bulamayanlar için enfes bir kurtarıcı

9 dakikada 3 renkli yumuşak pasta

Aparatif olarak enerji veren bir tarif

Pratik cezerye tarifine bayılacaksınız

Tatlıya doymayanları bile doyuracak "İrmik topları" tarifi

Yumuşak dokulu irmik topları

Tatlısız olmaz diyenlere, bardakta yapıp götürebilecekleri mug kek tarifi

Göz açıp kapayıncaya kadar hazırlayacağınız bir tarif: Mug kek

Taze meyvelerin ferahlığı ile yapılmış bir kurabiye

Meyveli kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Çalışan annelerin hem kendini hem de çocuğunu mutlu edeceği kolay ve pratik bir tarif

10 dakikada mayasız kabaran hamur kızartması

Göz açıp kapatıncaya kadar hazır!

3,5 dakikada hazırlanan 3 malzemeli kurabiye

Bildiğiniz bütün kurabiyeleri unutturacak, yumuşak ve bir o kadar hafif bir tarif. Mutlaka dnemelisiniz!

Nişastalı kurabiye | 15 dakikada hafif ve ağızda dağılan enfes lezzet

Minik porsiyonları sevenler için,

Çikolatalı tartolet tarifi

Kapalı kutularla gönlünüzde yer edecek yumuşak ve az şekerli bir tarif

Böğürtlen soslu muhallebi | Sade ve enfes lezzet...

Her gün tuzlu olmaz diyen kadınları duyar gibiyiz! İçerisinde doğal yağ bulunan çekirdeklerle enerji veren kek tarifi...

Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle yepyeni tarif

Kendi sürmeliklerini, kendisi yapmak isteyenler...

Süt reçeli nedir? Nasıl yapılır?

Ev yapımı katkısız, şekersiz fıstık ezmesi yapımı

Sürülebilir çikolata tarifi