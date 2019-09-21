Çalışan kadınlar için pratik yemek tarifleri
Pratik tarif arayan, atıştırmalık ve sağlıklı tarifler isteyen çalışan hanımlar için oldukça kolay tarifleri bir araya topladık. Peki amapratik yemekler nelerdir? Pratik aperatifler nasıl yapılır? İşte detaylar...21 Eylül 2019 Cumartesi 08:32
Pratik tarif arayan, atıştırmalık ve sağlıklı tarifler isteyen çalışan hanımlar için oldukça kolay tarifleri bir araya topladık. Peki ama pratik yemekler nelerdir? Pratik aperatifler nasıl yapılır? İşte detaylar...
Çalışan kadınların yapabileceği, pratik tarifleri sizler için derledik. Dilerseniz çantanıza atıp hemen çıkabileceğiniz mini posiyonluk tarifler, dilerseniz de börek tariflerini bulabilmeniz mümkün.
Şipşak tarifler arayanlar için enfes bir poğaça
Tavada poğaça | 10 dakikada harika lezzet
Kahvaltı önerisi isteyenler için;
Enerjik bir gün için kahvaltı önerileri
Çantanıza atacağınız bir paketle, enerjinizi yükseltebilir şekerinizi dengeleyip tokluk hissi sağlayacağınız bir tarif!
Muhteşem lezzet, farklı iç ve muhteşem görüntüye sahip "akşam yapıp-sabah çantaya atmalık" lezzetli bir börek
Hem yumuşak hem çıtır | Kıymalı patatesli örgü börek
Enfes ve yumuşacık bir soğuk börek
Su böreği nasıl yapılır? Peynirli su böreği tarifi..
İster tost, ister ekmek olarak yiyebileceğiniz , doyurucu bir tarif. 1 hafta sizi rahatlıkla idare edecektir.
Yumuşacık, pürüzsüz, ele yapışmayan bazlama tarifi
Yumuşacık, porsiyonluk poğaçalar
Yumuşak poğaça tarifi | Özel reçete...
İştah kabartan mini tuzlu tartlar
Peynir ve köz biberli pratik tart
Hem pratik hem de bol seçenekli şipşak börek
3'lü börek tarifi | Bir tepside 3 muhteşem lezzet
Kurtarıcı bir çörek tarifi
Geleneksel lezzet: Haşhaşlı Amasya çöreği
Ekmek tosttan sıkılanlara, yepyeni bir tarif
Bildiğiniz bütün tostları unutturacak tarif: Patates tostu
Atıştırmalık arayanlara dopdolu patatesler
Patates çanağının lezzeti damaklarınızı şenlendirecek
Pratik tarif isteyenler için...
Kurabiye tarzı bir tuzlu
Pizza tadında hamursuz nefis kiş tarifi
Her gün tuzlu olmaz, biraz da tatlı yesin diyen annelerimizi duyar gibiyiz! İçerisinde doğal yağ bulunan çekirdeklerle enerji veren kek tarifi...
Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle yepyeni tarif
Pratik elmelı doyurucu toplar
5 dakikada hazırlanan elmalı top tarifi
Yoğurt ve süt içerisine eklenerek tüketilen, tok tutan granola tarifi
Tok tutan, bol enerji veren granola tarifi
Tabanını yapıp, yanında götürdüğünüz meyvelerle kendinizi şımartacağınız kolay tarif
Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem lezzet
Tatlı severleri doyuracak mini protein bombaları
Proteiniyle tıka basa doyacağınız tatlı patatesli atıştırmalık tarifi
"Farklı bir tarif arıyorum" diyenleri sevindirecek kek gibi bir kurabiye
Yumuşacık kıvamıyla kek tadında ıslak kurabiye tarifi
Islak keke alternatif arıyorsanız, porsiyonlayabileceğiniz, çok basit bir tarif sizi bekliyor.
Browni tadından ıslak kurabiyeye bayılacaksınız!
Sağlıklı atıştırmalıklar isteyenler için düşünülmüş enfes bir tat
Sağlıklı atıştırmalık | Bademli ve hindistan cevizli kurabiye
Etlerden sıkılan ve alternatif arayanlar için yapılmış tarifi denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz!
Şipşak börek
Bir de patlıcanlısını deneyin!
Patlıcanlı börek | Beğeni rekorları kıran börek nasıl yapılır?
Kendini şımartmak isteyen ve vakit bulamayanlar için enfes bir kurtarıcı
9 dakikada 3 renkli yumuşak pasta
Aparatif olarak enerji veren bir tarif
Pratik cezerye tarifine bayılacaksınız
Tatlıya doymayanları bile doyuracak "İrmik topları" tarifi
Tatlısız olmaz diyenlere, bardakta yapıp götürebilecekleri mug kek tarifi
Göz açıp kapayıncaya kadar hazırlayacağınız bir tarif: Mug kek
Taze meyvelerin ferahlığı ile yapılmış bir kurabiye
Meyveli kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Çalışan annelerin hem kendini hem de çocuğunu mutlu edeceği kolay ve pratik bir tarif
10 dakikada mayasız kabaran hamur kızartması
Göz açıp kapatıncaya kadar hazır!
3,5 dakikada hazırlanan 3 malzemeli kurabiye
Bildiğiniz bütün kurabiyeleri unutturacak, yumuşak ve bir o kadar hafif bir tarif. Mutlaka dnemelisiniz!
Nişastalı kurabiye | 15 dakikada hafif ve ağızda dağılan enfes lezzet
Minik porsiyonları sevenler için,
Kapalı kutularla gönlünüzde yer edecek yumuşak ve az şekerli bir tarif
Böğürtlen soslu muhallebi | Sade ve enfes lezzet...
Her gün tuzlu olmaz diyen kadınları duyar gibiyiz! İçerisinde doğal yağ bulunan çekirdeklerle enerji veren kek tarifi...
Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle yepyeni tarif
Kendi sürmeliklerini, kendisi yapmak isteyenler...
Süt reçeli nedir? Nasıl yapılır?
Ev yapımı katkısız, şekersiz fıstık ezmesi yapımı
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