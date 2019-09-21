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Çalışan kadınlar için pratik yemek tarifleri

Pratik tarif arayan, atıştırmalık ve sağlıklı tarifler isteyen çalışan hanımlar için oldukça kolay tarifleri bir araya topladık. Peki amapratik yemekler nelerdir? Pratik aperatifler nasıl yapılır? İşte detaylar...

21 Eylül 2019 Cumartesi 08:32
Çalışan kadınlar için pratik yemek tarifleri

Pratik tarif arayan, atıştırmalık ve sağlıklı tarifler isteyen çalışan hanımlar için oldukça kolay tarifleri bir araya topladık. Peki ama pratik yemekler nelerdir? Pratik aperatifler nasıl yapılır? İşte detaylar...

Çalışan kadınların yapabileceği, pratik tarifleri sizler için derledik. Dilerseniz çantanıza atıp hemen çıkabileceğiniz mini posiyonluk tarifler, dilerseniz de börek tariflerini bulabilmeniz mümkün. 

Şipşak tarifler arayanlar için enfes bir poğaça

Tavada poğaça | 10 dakikada harika lezzet

 

Kahvaltı önerisi isteyenler için;

Enerjik bir gün için kahvaltı önerileri

 

Çantanıza atacağınız bir paketle, enerjinizi yükseltebilir şekerinizi dengeleyip tokluk hissi sağlayacağınız bir tarif! 

Kahveli tiramisu topları

 

Muhteşem lezzet, farklı iç ve muhteşem görüntüye sahip "akşam yapıp-sabah çantaya atmalık" lezzetli bir börek

Hem yumuşak hem çıtır | Kıymalı patatesli örgü börek

 

Enfes ve yumuşacık bir soğuk börek

Su böreği nasıl yapılır? Peynirli su böreği tarifi..

 

İster tost, ister ekmek olarak yiyebileceğiniz , doyurucu bir tarif. 1 hafta sizi rahatlıkla idare edecektir.

Yumuşacık, pürüzsüz, ele yapışmayan bazlama tarifi

 

Yumuşacık, porsiyonluk poğaçalar

Yumuşak poğaça tarifi | Özel reçete...

 

İştah kabartan mini tuzlu tartlar

Peynir ve köz biberli pratik tart

 

Hem pratik hem de bol seçenekli şipşak börek

3'lü börek tarifi | Bir tepside 3 muhteşem lezzet

 

Kurtarıcı bir çörek tarifi

Geleneksel lezzet: Haşhaşlı Amasya çöreği

 

Ekmek tosttan sıkılanlara, yepyeni bir tarif

Bildiğiniz bütün tostları unutturacak tarif: Patates tostu

 

Atıştırmalık arayanlara dopdolu patatesler

Patates çanağının lezzeti damaklarınızı şenlendirecek

 

Pratik tarif isteyenler için...

5 dakika poğaçası!

 

Kurabiye tarzı bir tuzlu

Pizza tadında hamursuz nefis kiş tarifi

 

Her gün tuzlu olmaz, biraz da tatlı yesin diyen annelerimizi duyar gibiyiz! İçerisinde doğal yağ bulunan çekirdeklerle enerji veren kek tarifi...

Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle yepyeni tarif

 

Pratik elmelı doyurucu toplar

5 dakikada hazırlanan elmalı top tarifi

 

Yoğurt ve süt içerisine eklenerek tüketilen, tok tutan granola tarifi

Tok tutan, bol enerji veren granola tarifi

 

Tabanını yapıp, yanında götürdüğünüz meyvelerle kendinizi şımartacağınız kolay tarif

Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem lezzet

 

Tatlı severleri doyuracak mini protein bombaları

Proteiniyle tıka basa doyacağınız tatlı patatesli atıştırmalık tarifi

 

"Farklı bir tarif arıyorum" diyenleri sevindirecek kek gibi bir kurabiye

Yumuşacık kıvamıyla kek tadında ıslak kurabiye tarifi

 

Islak keke alternatif arıyorsanız, porsiyonlayabileceğiniz, çok basit bir tarif sizi bekliyor.

Browni tadından ıslak kurabiyeye bayılacaksınız!

 

Sağlıklı atıştırmalıklar isteyenler için düşünülmüş enfes bir tat

Sağlıklı atıştırmalık | Bademli ve hindistan cevizli kurabiye

 

Etlerden sıkılan ve alternatif arayanlar için yapılmış tarifi denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz!

Tavuk kıymalı rulo börek

 

Şipşak börek

3 malzemeli puf börek tarifi

 

Bir de patlıcanlısını deneyin!

 

Patlıcanlı börek | Beğeni rekorları kıran börek nasıl yapılır?

 

Kendini şımartmak isteyen ve vakit bulamayanlar için enfes bir kurtarıcı

9 dakikada 3 renkli yumuşak pasta

 

Aparatif olarak enerji veren bir tarif

Pratik cezerye tarifine bayılacaksınız

 

Tatlıya doymayanları bile doyuracak "İrmik topları" tarifi

Yumuşak dokulu irmik topları

 

Tatlısız olmaz diyenlere, bardakta yapıp götürebilecekleri mug kek tarifi

Göz açıp kapayıncaya kadar hazırlayacağınız bir tarif: Mug kek

 

Taze meyvelerin ferahlığı ile yapılmış bir kurabiye

Meyveli kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

 

Çalışan annelerin hem kendini hem de çocuğunu mutlu edeceği kolay ve pratik bir tarif

10 dakikada mayasız kabaran hamur kızartması

 

Göz açıp kapatıncaya kadar hazır!

3,5 dakikada hazırlanan 3 malzemeli kurabiye

 

Bildiğiniz bütün kurabiyeleri unutturacak, yumuşak ve bir o kadar hafif bir tarif. Mutlaka dnemelisiniz!

Nişastalı kurabiye | 15 dakikada hafif ve ağızda dağılan enfes lezzet

 

Minik porsiyonları sevenler için,

Çikolatalı tartolet tarifi

 

Kapalı kutularla gönlünüzde yer edecek yumuşak ve az şekerli bir tarif

Böğürtlen soslu muhallebi | Sade ve enfes lezzet...

 

Her gün tuzlu olmaz diyen kadınları duyar gibiyiz! İçerisinde doğal yağ bulunan çekirdeklerle enerji veren kek tarifi...

Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle yepyeni tarif

 

Kendi sürmeliklerini, kendisi yapmak isteyenler...

Süt reçeli nedir? Nasıl yapılır?

Ev yapımı katkısız, şekersiz fıstık ezmesi yapımı

Sürülebilir çikolata tarifi

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 08:32
  1. çalışan kadınlar için pratik yemek tarifleri
  2. süt reçeli
  3. ev yapımı sürmelikler
  4. tatlılar
  5. tuzlu tarifler
  6. tuzlu tart tarifi
  7. tartolet tarifi
  8. börekler
  9. anneler için tarif
  10. çalışan anneler için tarifler
  11. çalışan anneler için yemek tarifleri

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