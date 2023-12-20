Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesi için tarih belli oldu

Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesinin önümüzdeki hafta yasalaşacağı belirtlimişti. Net tarih en geç çarşamba gecesi olarak ortaya çıktı. Buna göre, gelecek hafta çarşamba günü torba teklif yasalaşmış olacak. Ödemeler en geç 28-29 Aralık'ta gerçekleşecek. Bankalara da ödemelerin aksamaması için bilgi gittiği belirtildi.

Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme Meclis'te görüşmeleri devam eden torba yasada yer alıyor.

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