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Ekonomi Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesi için tarih belli oldu
Ekonomi

Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesi için tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-20 16:44:00 -
Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesi için tarih belli oldu

Emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesine ilişkin, ikramiyelerin yatacağı tarihin gelecek hafta Çarşamba olarak belirlendiği bildirildi.

Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesinin önümüzdeki hafta yasalaşacağı belirtlimişti. Net tarih en geç çarşamba gecesi olarak ortaya çıktı. Buna göre, gelecek hafta çarşamba günü torba teklif yasalaşmış olacak. Ödemeler en geç 28-29 Aralık'ta gerçekleşecek. Bankalara da ödemelerin aksamaması için bilgi gittiği belirtildi.

 Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme Meclis'te görüşmeleri devam eden torba yasada yer alıyor.

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