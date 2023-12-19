Çalışan emeklilere müjde! Onların ikramiyeleri...
Çalışan emeklilerin 5 bin lira ikramiye ödemesini yılbaşından önce alacağı belirtildi.
Çalışan emeklilerin 5 bin lira ikramiye ödemesini yılbaşından önce alacağı belirtildi.
Milyonlarca çalışan emeklinin gündeminde yer alan 5 bin TL ikramiye ödemeleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor.
Çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından, karar Resmi Gazete'de yer alacak.
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin, yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından mesaisine ara vermeden devam edecek. (İLKHA)
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