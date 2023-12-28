Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi Resmi Gazete'de

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek. Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.

Öte yandan, emeklilere verilecek olan ikramiyenin ödeme tarihi ise ilerleyen günlerde SGK tarafından ilan edilecek. (DHA)

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