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Ekonomi Çalışan emekliler dikkat maaşınız kesilebilir!
Ekonomi

Çalışan emekliler dikkat maaşınız kesilebilir!

Yeniakit Publisher
2024-08-24 07:54:00 -
Çalışan emekliler dikkat maaşınız kesilebilir!

Emeklisiniz. Maaşınız tıkır tıkır yatıyor. Fakat bir gün bir işe girdiniz. Tabii ki prim yatırmanız gerekiyor. Ancak işveren, priminizi SGK’ya ‘emekli çalışan’ değil de ‘çalışan’ olarak yatırdı. SGK, emekli maaşınızı anında keser, dikkat edin!

Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı alıyor. Emeklilerin bazıları sigortalı bir biçimde çalışmaya devam ederken, geri kalanı ya kayıt dışı olarak mesleğini yapıyor ya da iş hayatından tümüyle çekiliyor. Eğer siz de emekliyseniz ve bir işte çalışmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken hususlar var. Öncelikle sigorta girişinizden sorumlu işe alım birimini emekli olduğunuza dair uyarmalısınız. Çünkü hatalı bir başvuru yapılırsa emekli maaşınız ödenmiyor. Gelin daha da iyi anlaşılması için bu durumu bir örnekle açıklayalım.

 

02 KODUYLA KAYIT ŞART

2023 yılında EYT düzenlemesinden faydalanıp, emekli oldunuz. Ancak herhangi bir firma için 4-5 haftalığına iş yapmak veya daha uzun süreli çalışmak istiyorsunuz. Sigorta başvurunuz yapılırken iki adet kod bulunuyor. Emekli olduktan sonra tekrar çalışacağınızdan dolayı 02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi’nden girişinizin yapılması şart. Onun yerine 01 kodlu Tüm Sigorta Kolları üzerinden kayıt gerçekleştirilirse emekli maaşınız anında kesiliyor.

ÖDENMEYEN AYLIĞIMI GERİ ALABİLİR MİYİM?

Peki, böyle bir olayla karşılaşılması halinde neler yapılması gerekiyor? Sehven de olsa emekli çalışanların bu tür sıkıntılar yaşayabileceğini belirten Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “Hemen sigortanızı yapan ilgili şirkete başvurarak, hatalı girişin düzeltilmesini isteyin. İşveren gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra bağlı bulunduğunuz SGK’ya durumu bildirin. Emekli aylığınızın kayıp olmadan ödenmesi gerektiğine dair talebinizi iletin. Böylece ödenmemiş olan emekli maaşınızın tamamını yaklaşık 20-25 gün gibi bir süre içerisinde alacaksınız” dedi. Tüm Sigorta Kolları'nda yüzde 37,5, emekli çalışanda ise yüzde 32 prim kesildiğini hatırlatan Yılmaz, “Eylülden itibaren iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle bu orana yüzde 0,25 ekleme yapılacak” bilgisini verdi.

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