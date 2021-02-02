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Ekonomi Çalışan anneye bakıcı desteği ne kadar?
Ekonomi

Çalışan anneye bakıcı desteği ne kadar?

Çalışan anneye bakıcı desteği nasıl alınır? Çalışan anneye bakıcı desteği başvurusu nasıl, nereye yapılır? Çalışan anneye bakıcı desteği alma şartları neler? Çalışan anneye bakıcı desteği ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:16:00 - 2021-02-02 10:17:35
Çalışan anneye bakıcı desteği ne kadar?

Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemenin yanında çalışan annelerin iş-yaşam dengesine katkı sağlamak amacıyla bakıcı desteği verilmete. Çalışan anne desteği ön kayıtları e-devlet şifresi ile www.sgk.gov.tr ya da www.sgkegitimlibakici.org internet adresi üzerinden gerçekleştirilmekte olup ön kaydını yapan anneye kesin kaydını yaptırmak üzere randevu verilmektedir. 

Çalışan anne desteğinden kimler faydalanabilir?

Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilir.

Çalışan anneye bakıcı desteği ne kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak isteyen annelere bakıcı desteği sağlanıyor.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı. Destek miktarı 2021 yılında 325 avrodur, 2022 yılında 350 avroya çıkacaktır. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere fazladan 50 avro ödenmektedir. Proje kayıtları devam ediyor.

 

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