Çalışan 65 yaş maaşı alabilir mi? 65 yaş aylığı şartları neler?

Halk arasında ‘muhtaçlık maaşı’ olarak da bilinen 65 yaş aylığından, herhangi bir geliri ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi hiçbir sosyal güvencesi olmayan, 65 yaş üzerindeki kadın ve erkekler yararlanıyor. Peki, çalışan kişiler de 65 yaş maaşı alabiliyor mu?

Çalışanlar 65 yaş maaşı alabilir mi?

65 yaş üstü çalışan sigortalı, yaşlılık aylığı alabilmek için artık işten ayrılmak zorunda kalmayacak. Anayasa Mahkemesi söz konusu kuralı anayasaya aykırı buldu.

TRT'nin haberine göre; karar, yapılan bireysel başvuru üzerine alındı. Başvuran kişi, çalıştığı için yaşlılık aylığı alamamasının çalışma hak ve hürriyetini ihlal ettiğini savundu.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme kararında "sigortalı işten ayrılmadan pasif sigortalı statüsüne geçirilebilir, prim ödemeleri de buna göre düzenlenebilir" dedi.

Yaşlılık aylığı almadığında sigortalının "söz konusu üç aylık dönemi gelir elde etmeksizin geçirmek zorunda kalacağına" vurgu yaptı. Oluşan mağduriyete dikkat çekti.

Mahkeme, 65 yaş üstü sigortalının, yaşlılık aylığı almak için işten ayrılması kuralını orantılı bulmadı, iptaline karar erdi. Buna göre çalışanlar da 65 yaş maaşını alabilecek.

65 yaş aylığı için gereken şartları neler?

Bugün için aynı hanede yaşayan tüm kişilerin gelirine bakılıyor ve hane içindeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması şartı ile maaş bağlanıyordu. Yeni uygulamada ise artık hanede yaşayan tüm kişilerin gelirine bakılmayacak, sadece 65 yaş aylığı alacak olan kişi ve varsa o kişinin eşinin gelirine bakılacak; çocukların, torunların gelirleri hesaba katılmayacak.

Maaş almaya hak kazanacak kişinin ve eşinin ayrı ayrı gelirleri asgari ücretin üçte birinden az ise maaş bağlanabilecek. Daha açık bir anlatımla, kişinin geliri, 534 liranın altında ise o kişiye 65 yaş aylığı bağlanabilecek. Böylece yeni düzenleme ile 65 yaş aylığını almak da kolaylaşmış oluyor.

- Aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın yaşlılık aylığı bağlanacak kişinin ve eşinin her türlü gelirleri esas alınacak. Kişi başına düşen ortalama aylık gelir asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması halinde 65 yaş aylığı alabilecek.

- Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli aylığı alabilmek için hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor.

- 65 yaş aylığına ve engelli aylığına hak kazananlar 10 ay boyunca maaşlarını almazlarsa hakları kaybolacak ve maaş ödemeleri durdurulacak.

- Yaşlılık aylığı bağlananlar arasında yüzde 70 ve üzeri engelli olanlar kişi başına düşen gelir şartını sağlaması halinde maaşları engelli aylığına dönüştürülecek.

- 65 yaşını doldurup da yüzde 70 ve üzeri engelli olanlar engelli aylığı için başvurabilecek.

- Yüzde 40 ile yüzde 70 arası oranda engeli olup da 65 yaşını doldurmuş olanlara sadece yaşlılık aylığı bağlanacak.

- 65 yaş öncesinde engelli aylığı bağlanmış olanlar aylıkları ödenmeye devam edecek.