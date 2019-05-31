0553 313 94 23

Çalıp, parçalayıp satıyorlardı... İcralı mal hırsızları yakalandı

Hacizli malları çalarak parçalayan ve satan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:02
Çalıp, parçalayıp satıyorlardı... İcralı mal hırsızları yakalandı

Arnavutköy’de bir Yed-i Emin deposunda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Bölgedeki yüzlerce kamera kaydını incelenmesi sonucunda şüphelilerin, kiraladıkları iki TIR ve bir vinç yardımıyla depoda bulunan milyonlarca lira değerindeki malları çaldıkları tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda çalınan malların Arnavutköy’de bulunan bir hurda deposuna götürüldüğü belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, hurda deposuna baskın düzenleyerek çalınan malları ele geçirdi. Şüpheliler ise saklandıkları ev ve işyerlerinde kıskıvrak yakalandı. Jandarma tarafından yakalanan altı şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hurdaya dönüştüremeden yakalandılar

Şüpheliler çaldıkları malları kısa sürede hurdaya çeviriyordu. Ekiplerin takibi sonucunda Yed-i Emin deposundan çalınan ve çoğunluğu tekstil makinelerinden oluşan milyonlarca lira değerindeki malların büyük bir kısmı, hurdaya çevrilmeden ele geçirildi. Bulunan malzemeler Yed-i Emin deposu sahibi İlhan V.’ye teslim edildi. İlhan V., yaptığı açıklamada “Çalınan malzemelerin bu kadar kısa sürede bulunacağını tahmin etmiyordum, olayın aydınlatılmasında gece gündüz demeden çalışan tüm Jandarma personelinden Allah razı olsun” dedi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:02
  1. İstanbul
  2. yed-i emin
  3. otopark
  4. hurda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyaca ünlü hafızlar Eyüpsultan’da buluştu
    1. Dünyaca ünlü hafızlar Eyüpsultan’da..
    2. Yüz binlerce Brezilyalı öğrenci,..
    3. Arçelik Pazarlama'ya EVD şirketi..
    4. (Özel) Şekercilerde bayram..
    5. Elazığ’da Diken Kelebeği’nin göçü
    6. Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim..
    7. NBA final serisinde Toronto Raptors..
    8. Asya borsaları
    9. Kabil'de NATO konvoyuna saldırı!..
    10. Sakarya’da 8 bisiklet çalan şahıs..
    11. TSKB’den Türkiye’nin sürdürülebilirlik..
    12. Başkan Söğüt, esnafla bir araya geldi
    13. (Özel) Manisalı öğrencilerden..
    14. 5 litre atık yağ getirene bulaşık..
    15. İsrail, Ayrım Duvarı'nı geçmeye..
    16. Sürekli, il yürütme kurulunu belirledi
    17. Silifke’de 7 bin kişi stattaki iftar..
    18. Alaşehir Kızılay’dan mahalle..
    19. Tüp bebekte 6 kurala dikkat
    20. Böyle diyor şair: "Bu uğursuz gecenin..
    21. 11 ilçenin kurumları boğulma olayları..
    22. Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
    23. "Türkiye dünya turizmi açısından..
    24. Polonyalıların sofralarına Türk..
    25. (Özel Haber) Tarihi Selçuklu mezarlığı..
    26. Trump, Meksika’ya ağır fatura çıkarttı
    27. Canik Belediyesinden çalışanlarına..
    28. Ramazan davulcularından "Dünya..
    29. AB Konseyi Başkanı Tusk Kazakistan'da
    30. Bayraklı’da kursiyerlerden resim..
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'