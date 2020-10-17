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Aktüel Çalıntı araçla polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı
Aktüel

Çalıntı araçla polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:34:53 -
Çalıntı araçla polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2 şüpheli, çalıntı olduğu iddia edilen otomobille polisten kaçmaya çalışırken bir iş yerine çarparak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahabiye Mahallesi'nde dün çalındığı öğrenilen 38 SC 892 plakalı otomobili, Kayabaşı Mahallesi'nde görünce durdurmaya çalıştı.

"Dur" ihtarına uymayan araç, polisten kaçmaya çalışırken aynı mahalledeki bir binanın alt katındaki iş yerinin penceresine çarptı.

Yaralanan Suriye uyruklu sürüsü Ali T. ile araçtaki Muzaffer C, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen otomobil sahibi Süleyman Çevik, aracının dün gece çalındığını, burada da kaza yaptığını gördüğünü söyledi.

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