Sosyal medya platformları dünya üzerinde milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Bazı kişiler ise başkalarının hesaplarını çalarak, uygunsuz paylaşımlar yapıyor ya da kişilerin özel bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. İnstagram hesabı çalınanlar ise bu durumu düzeltmenin mümkün olup olmadığını merak ediyor.

Çalınan Instagram hesabı nasıl kurtarılır? Çalınan Instagram hesabı nasıl geri alınır?

Son zamanlarda pek çok Instagram kullanıcısı, hesaplarının çalındığını belirtiyor. Peki, instagram hesabını geri almak mümkün mü?

Öncelikle Instagram ana sayfasına yani hesabınızla giriş yapacağınız ekrana ulaşın. Karşınıza 'Telefon numarası, e-posta adresi ve ya kullanıcı adı' ile 'şifre' ifadeleri çıkacak. Şifre kısmının hemen altında 'Giriş için yardım al' bölümü bulunuyor. Buraya tıklayın.

Karşınıza çıkacak olan ekrana e-posta adresinizi girin. E-posta adresinizi bilmiyorsanız; unuttuysanız cep telefonu numaranızı girin. Ardından ileri ifadesine tıklayın. Karşınıza 'Whatsapp ile gönder, E posta gönder, Facebook ile giriş yap' seçenekleri çıkacak.

Bu yöntemle hesabınıza ulaşabilirsiniz. Şayet bu yolla hesabınıza ulaşamazsanız ekranda yer alan 'Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?' ifadesine tıklayın.

Bu seçeneği tıkladıktan sonra Instagram sizden kimlik bilgilerinizi isteyecek. Bilgilerinizi doldurduktan ve onayladıktan sonra hesabınızı geri alabilirsiniz.