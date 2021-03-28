  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çalınan 1,5 milyon TL'lik altın beklenmeyen yerden çıktı
Yerel

Çalınan 1,5 milyon TL'lik altın beklenmeyen yerden çıktı

İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası, Van'ın Erciş ilçesinde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 10:21:00 -
Çalınan 1,5 milyon TL'lik altın beklenmeyen yerden çıktı

Bir ihbarı değerlendiren Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıakçagedik Jandarma Uygulama Noktası'nda, 34 TS 4554 plakalı aracı durdurarak arama yaptı.

Ekipler, araçta buldukları 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyasının İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir evden çalındığını belirledi.

Gözaltına alınan A.Ç ile H.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya basını yakından takip ediyordu! Selçuk Bayraktar bombayı patlattı
Teknoloji

Dünya basını yakından takip ediyordu! Selçuk Bayraktar bombayı patlattı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, dünya basının yakından takip ettiği AKINCI TİHA PT-3'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği..
ABD medyasından bomba S-400 itirafı
Dünya

ABD medyasından bomba S-400 itirafı

ABD’de yayınlanan The National Interest dergisi, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin, görünmezlik özelliğine sahip olduğu iddia edilen F-22..
Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi
Ekonomi

Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanlara başta altın, gümüş ve bakır olmak üzere madencilik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay