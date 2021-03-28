Çalınan 1,5 milyon TL'lik altın beklenmeyen yerden çıktı
İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası, Van'ın Erciş ilçesinde ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıakçagedik Jandarma Uygulama Noktası'nda, 34 TS 4554 plakalı aracı durdurarak arama yaptı.
Ekipler, araçta buldukları 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyasının İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir evden çalındığını belirledi.
Gözaltına alınan A.Ç ile H.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.