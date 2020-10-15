  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çalık’a Fahri Doktora Unvanı
Ekonomi

Çalık’a Fahri Doktora Unvanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreninde Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a fahri doktora unvanı takdim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 09:03:00 -
Çalık’a Fahri Doktora Unvanı

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türk eğitim camiasına sunduğu katkılar nedeniyle Ahmet Çalık’a teşekkür etti. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkemize fayda sağlayacak girişimleri hayata geçirmeye çalışırken memleketim Malatya’nın kalkınmasına katkı yapmak her zaman önceliklerim arasında yer aldı. İlk girişimlerimi gerçekleştirdiğim dönemde birinci büyük fabrikamı tekstil sektöründe Malatya’da kurdum. Onun için Malatya’mızın değerli üniversitesinden aldığım bu unvanı önemsiyorum. Henüz genç bir kurum olmasına rağmen ülkemizin istikbali ve istikrarı için bilim üretmeyi milli bir sorumluluk olarak gören Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin gerek bölgenin gerek ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye
Eğitim

Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye

Türkiye ve Azerbaycan arasında her alanda gelişen ilişkiler Azerbaycanlı öğrencilerin yükseköğrenim tercihlerine de yansırken, Türkiye’de eğ..
Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Gence hava üssünde bulunan Türk F-16'larını hedef aldığını ve Türkiye'yi savaşa çekmek..
İmamoğlu satacak arazi bulamayınca bakın neyi satılığa çıkardı!
Gündem

İmamoğlu satacak arazi bulamayınca bakın neyi satılığa çıkardı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş ve Şişli'deki arsaları satılığa çıkaran Ekrem İmamoğlu bu arsaları satamayın..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay