Çalık’a Fahri Doktora Unvanı

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türk eğitim camiasına sunduğu katkılar nedeniyle Ahmet Çalık’a teşekkür etti. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkemize fayda sağlayacak girişimleri hayata geçirmeye çalışırken memleketim Malatya’nın kalkınmasına katkı yapmak her zaman önceliklerim arasında yer aldı. İlk girişimlerimi gerçekleştirdiğim dönemde birinci büyük fabrikamı tekstil sektöründe Malatya’da kurdum. Onun için Malatya’mızın değerli üniversitesinden aldığım bu unvanı önemsiyorum. Henüz genç bir kurum olmasına rağmen ülkemizin istikbali ve istikrarı için bilim üretmeyi milli bir sorumluluk olarak gören Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin gerek bölgenin gerek ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”