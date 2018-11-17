0553 313 94 23

California'daki yangınlarda ölü sayısı 74'e çıktı

California eyaletinde etkili olan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:13
California'daki yangınlarda ölü sayısı 74'e çıktı

CNN'in haberine göre, Butte Bölgesi Şerifi Cory Honea düzenlediği basın toplantısında, 3'ü güneydeki yangınlarda olmak üzere ölenlerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı. Honea, binden fazla kişiden ise hala haber alınamadığını söyledi. California'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangın, 11 binden fazla yapıyı kullanılamaz hale getirdi. Yetkililer, eyaletin güneyinde süren yangınlarda da yaklaşık 450 evin ciddi hasar gördüğünü bildirdi. Güneyde devam eden yangından etkilenenler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da var. Bu bölgede evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasında oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler bulunuyor. Ayrıca Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın California eyaletini ziyaret ederek yangından etkilenenlerle bir araya geleceğini duyurdu. 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:13
  1. kaliforniye
  2. abd
  3. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emekli öğretmenin 258 bin lirasını dolandıran öğretmen çıktı
    1. Emekli öğretmenin 258 bin lirasını..
    2. ABD'li katil asker suçlu bulundu
    3. Halat koptu, boyacı 9'uncu katta asılı..
    4. Ertuğrul'u bekleyen büyük tuzak ne?
    5. Müftü uyardı, temel atma töreninde..
    6. Tuğla yüklü kamyon bariyerleri 100..
    7. İnce fanatiği yazar dönüş yaptı:..
    8. Rengi, yapısı ile bir sürü illetin..
    9. Erdoğan Millet Bahçesi açarken, o park..
    10. BBP belediye başkan aday başvuruları..
    11. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    12. Millet Bahçeleri açıldı! Başkan..
    13. Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması:..
    14. Fatih hocaya büyük jest! Konya..
    15. Ankara'da taksi şoförü, aracında ölü..
    16. Paraben zehirdir
    17. Mantardan zehirlenen 107 yaşındaki Eşe..
    18. Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en..
    19. Galatasaray'dan 1. Ordu komutanına..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye azgın..
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’