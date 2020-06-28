  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

California'da silahlı saldırı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-28 14:07:38 -
California'da silahlı saldırı: 1 ölü

ANKARA (AA) - ABD'nin California eyaletinde bir perakende dağıtım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, silahlı saldırganın, ulusal bir perakende zincirine ait dağıtım merkezinin antreposuna aracıyla daldığını ve tüfekle etraftakilere ateş açtığını bildirdi.

Saldırıda dağıtım merkezi çalışanı Martin Haro-Lozano (45) yaşamını yitirirken, antrepoda bulunanlardan dördü yaralandı.

Polis tarafından silahla vurularak öldürülen 31 yaşındaki erkek saldırganın geçmişte dağıtım merkezinde çalıştığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı