California Üniversitesi'ndeki Gazze Dayanışma Kampı'na yüzü maskeli siyonist yanlılarından saldırı!

Kampın etrafındaki barikatları yıkmaya çalışan saldırganlar, Filistin destekçisi göstericilere, başta su şişesi olmak üzere ellerindeki cisimleri fırlattı. Bazı öğrencileri darbeden saldırganlar, Filistin destekçisi göstericilere küfürler savurdu.

Polis ortada yoktu!

Grubun, Gazze Dayanışma Kampı'na saldırdığı anda bölgede, polis dahil herhangi bir güvenliğin olmaması göze çarptı.

Saldırı anını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Sergio Olmos, "Bir saattir California Üniversitesi'ndeki bu kavgayı izliyorum. Herhangi bir polis tepkisi yok." ifadelerini kullandı.

Barışçıl gösterilerini sürdüren öğrenci ve öğretim görevlilerini gözaltına alan ve darbeden ABD polisinin, İsrail yanlılarının saldırısı anında bölgede olmaması, daha sonraki bir saati aşkın sürede de olaylara müdahale etmemesi dikkati çekti.

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