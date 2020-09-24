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Aktüel California, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçları yasaklayacak
Aktüel

California, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçları yasaklayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-24 00:35:51 -
California, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçları yasaklayacak

NEW YORK (AA) - ABD'nin California eyaleti, 2035'e kadar iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında benzinli ve dizel araçları yasaklama kararı aldı.

California Valisi Gavin Newsom, eyalette 2035'e kadar karbon salan fosil yakıtlı araçları yasaklayan kararı imzaladı.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2035'ten itibaren eyalette karbon salan araçların kullanımına müsaade edilmeyecek.

Kararın, bu yıl eyalette 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yangınlarda kül olmasının ardından alınması dikkati çekti.



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