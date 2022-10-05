Çalhanoğlu, Barcelona'yı yıktı
İtalyan ekibi Inter, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda sahasında Barcelona ile karşılaştı. İtalyanlar sahadan Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0'lık skorla ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftası, Salı akşamı maçları ile devam etti.
C Grubu'nda İtalyan temsilcisi Inter, evinde İspanya'yı temsil eden Barcelona ile karşılaştı.
Inter'in golü Hakan'dan
1-0 kazanan Inter'i galibiyete getiren gol Hakan Çalhanoğlu'ndan 45+2'de geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan ve şut açısı bulan Hakan, köşeyi yerden çok klas gördü ve golünü attı.
Barcelona ise ikinci yarıda beraberliği yakaladı ancak VAR sonrası faul gerekçesi ile gol sayılmadı.
1-0 kazanan Inter puanını 6 yaparak 2. sıraya çıktı. Barcelona ise 3 puanla 3. sıraya geriledi.