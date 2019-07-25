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Calep Ekuban Trabzonspor kampına katıldı

Afrika Uluslar Kupası’nda Gana Milli Takımı’nın formasını giyen golcü futbolcu Caleb Ekuban, yaptığı iznin ardından Trabzonspor’un Avusturya’da gerçekleştirdiği kampa katıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:51
Calep Ekuban Trabzonspor kampına katıldı

Afrika Uluslar Kupası’nda Gana Milli Takımı’nın formasını giyen golcü futbolcu Caleb Ekuban, yaptığı iznin ardından Trabzonspor’un Avusturya’da gerçekleştirdiği kampa katıldı.


Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, bu akşam Almanya’nın Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile oynayacağı maç öncesinde sabah saatlerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Alman ekibiyle oynayacağı ilk ciddi sınav öncesi taktiksel ağırlıklı bir çalışma yaptı.



Ekuban kampa katıldı


Afrika Uluslar Kupası’nda Gana Milli Takımı’nın formasını giydiği için izinli olan golcü futbolcu Caleb Ekuban, Trabzonspor’un Avusturya’da gerçekleştirdiği kampa katıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile görüşen oyuncu durumu hakkında bilgi verdi. Takım arkadaşlarıyla hasret gideren Ekuban çalışmalarına start verdi.



Futbolcular kamera karşısına geçti


Trabzonspor’lu oyuncular sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda renkli görüntüler yaşandı. Uğurcan Çakır kamera arkasına geçerken, Abdulkadir Ömür ise takım arkadaşlarından röportaj yaparak kamp değerlendirmesi aldı.


Trabzonspor, bugün TSİ 20.00’de Bundesliga temsilcisi Hoffenheim hazırlık maçı oynayacak.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:51
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