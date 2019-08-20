0553 313 94 23

Çaldıran’daki okullarda çevre düzenlemesi

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki okulların çevre düzenlenmesi yapıldı.

20 Ağustos 2019 Salı 16:48
Çaldıran’daki okullarda çevre düzenlemesi

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki okulların çevre düzenlenmesi yapıldı.


Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde bulunan okulların açılmasına kısa bir süre kala çevre temizliği ve peyzaj çalışmaları yapıldı. Okul bahçelerinde bulunan ve çevreye görüntüsüne olumsuz katkı sunan otlar temizlenirken, bahçelerin genel bakımları yapılarak 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.


Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güzel bir ortamda eğitim öğretim görmeleri için belediyenin tüm imkanlarını kullandıklarını ifade eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Yaz tatilinin sona ereceği bu günlerde eğitim öğretim kurumlarımızın bahçelerinde bulunan genel bakım, temizlik ve peyzaj çalışmaları yapıldı. Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekipler, okulların açılmasına az bir süre kala bahçelerdeki genel temizlik ile birlikte peyzaj çalışmalarını tamamlayarak okullarımız eğitim öğretime hazır hale getirdi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim görmeleri için Çaldıran Belediyesi olarak elimizden gelebilecek her türlü hizmeti yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu eğitim öğretim sezonunda öğretmen ve öğrencilerimizin rahat etmeleri için bu tür çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü
    1. Bursa'da otomobil yolcu otobüsüne..
    2. Arakanlı Müslümanların dönüşü için..
    3. Aydemir’den ‘Fındık Hasadı’ uyarısı!
    4. Başkan Yıldırım belediyenin borcuyla..
    5. Kocaçeşmespor’da başkan görevi bıraktı
    6. SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu yaptı
    7. Dışişleri Bakanlığından Burkina..
    8. Bu besinler kan yapıyor Kan yapan..
    9. "Trump'ın 4 yıl daha dünyayı rahatsız..
    10. Eldivanlı kadınlar kooperatifle..
    11. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte neden..
    12. 5 bin yıllık İbranice el yazması kitap..
    13. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa..
    14. Hilmi Güler: “Ordu sıra dışı bir şehir”
    15. Bilardonun en iyisi Türkiye’de belli..
    16. İnönü’de turnuva heyecanı başladı
    17. Almanya ve İtalya Akdeniz'deki göç..
    18. Fatih’te bir gece kulübü cinayeti..
    19. Başkan Pekmezci’den Aydıntepe ve..
    20. Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı
    21. İstanbul trafiğini rahatlatacak..
    22. Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 Ölü
    23. Kutlubey Kampüsü’nün enerjisi artık..
    24. İnkumu’nda temizlik çalışması
    25. Proje alanları sahada incelendi
    26. 98. Sokak’ta bakım çalışması
    27. Kapalıçarşı'da altın
    28. Döviz kurları
    29. Yangın, 20 yıllık emeğini 20 dakikada..
    30. Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe’nin tek..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz