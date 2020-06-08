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Sağlık

Çaldıran’da bir mahalle karantinaya alındı

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Gülderen Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:49:01 -
Çaldıran’da bir mahalle karantinaya alındı

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Gülderen Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile korona virüs tedbirleri kapsamında Yukarı Gülderen Mahallesi karantinaya alındı. Görülen vaka sonrası karantinaya alınan Yukarı Gülderen Mahallesi’nde filyasyon ekipleri tarafından sağlık taraması yapıldı. Tedbirler kapsamında karantinaya alınan mahalle giriş çıkışlara kapatıldı.

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