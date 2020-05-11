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Aktüel

Çaldıran’da 8 bin paket kaçak sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 8 bin paket kaçak sigara ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:25:43 -
Çaldıran’da 8 bin paket kaçak sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 8 bin paket kaçak sigara ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Sarıçimen Mahallesi’nde 2 şüpheli şahsın evinde kaçak sigara bulundurduğuna dair bilgi alındığı belirtilerek, “Bunun üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıçimen Mahallesi’nde ikamet eden 2 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda toplam 8 bin paket kaçak sigara ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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