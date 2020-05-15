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Çaldıran’da 6 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 6 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:27:57 -
Çaldıran’da 6 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 6 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın evinde kaçak sigara bulundurduğuna dair bilgi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine 14 Mayıs 2020 günü Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, toplam 6 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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