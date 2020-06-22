Çaldıran Belediyesinden yol onarım çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçe merkezinde bulunan bordürlü kilitli parke taşlı yollarda yaşanan bozulmalar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yeniden onarılıyor. Yol onarım çalışmalarının baharın gelmesiyle başlandığını ve bu ana kadar bin metrekare yol onardıklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerinin yaptıkları tespitlerin ardından ilçemizde bulunan mahallelerimizdeki cadde ve sokaklarda bozulan kilitli parke taşlarını yeniden onarıyoruz. İlçemizde kışın bitmesiyle yer kabuğunda yaşanan doğa olaylarından dolayı oynamalar oluyor. Bu nedenle yollarımızda bozulmalar meydana geliyor. Bu da vatandaşımızın ulaşımını olumsuz etkilemektedir. Bu bozulmuş yollarımızı kendi imkanlarımızla onararak yeniden kullanıma açıyoruz. Belediye olarak yaptığımız birçok hizmeti ihale yapmıyoruz. Bu tür hizmetleri kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bu da belediyemizin bütçesine ciddi anlamda katkı sunmaktadır. Tasarrufta elde ettiğimiz paraları halkımızın talepleri doğrultusundaki hizmetlerde kullanıyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri ise kullanıma engel olan bozuk yolların onarılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.