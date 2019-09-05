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Çaldıran Belediyesinden 3 bin 570 metrekare bozuk yol onarımı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı’nın başlattığı tasarruf tedbirlerinden dolayı üç ay içinde 180 bin 10 lira belediyenin kasasına katkı sağlandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:39
Çaldıran Belediyesinden 3 bin 570 metrekare bozuk yol onarımı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı’nın başlattığı tasarruf tedbirlerinden dolayı üç ay içinde 180 bin 10 lira belediyenin kasasına katkı sağlandı.


Çaldıran Belediye Başkanlığının tasarruf tedbirleri devam ediyor. ÇaldıranBelediyesi’nin cadde ve sokak aralarında çeşitli nedenlerden dolayı bozulan yolların onarımının ihale yoluyla değil kendi personel ve imkanlarıyla onarımlara devam ediyor. Ana arterler, cadde ve sokaklarda çeşitli nedenlerden dolayı yapılan kazı çalışmaları ve yolların çökmesi sonucu bozulan yolları kendi üstlenerek yapılan çalışmada belediyenin bütçesine 180 bin 10 lira kalmasını sağladı. Üç aylık süre içerisinde 3 bin 570 metrekare bozuk yol inşa ederek belediyenin bütçesinde ciddi anlamda gelir sağladıklarını ifade eden Başkan Ensari, ”Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı aplikasyon çalışmaları sonrası ilçemizde çeşitli kazı çalışmaları ve yol çökmelerinden dolayı ana arterler, cadde ve sokaklarda ciddi anlamda bordürlü kilitli parke taşlardan oluşan yollarımız bozulmuştu. Bu bozuk yolların kullanılması ulaşımı olumsuz etkilemekteydi ve onarılması gerekiyordu. Çaldıran Belediyesi olarak bu yolları ihale yoluyla değil de kendi imkanlarımızla yaparak belediyemizin öz kaynaklarını halkımızın başka hizmetlerin de kullanmaya karar verdik. Üç aylık sürede 3 bin 570 metre kare bozuk yol onarımını gerçekleştirdik. Bu yapılan onarımların ihale bedeli 244 bin 270 Türk Lirası olacaktı, ancak bu onarımlara 64 bin 260 Türk lirası harcayarak belediyemizin bütçesine 180 bin 10 Türk Lirası katkı sağladık. Belediyemiz bünyesinde bu tür çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Amacımız halkımızın hizmetine harcanmak üzere emanet olarak bizlere gelen her kuruşa sahip çıkarak bu paraları kuruşuna kadar hizmet olarak halkımıza geri dönüşümünü sağlamaktır. Bizler her kuruşun hesabının sorumlusuyuz burası beytülmaldir. Hizmetlerimiz Allah için olacaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:39
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