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Çaldıkları rögar kapaklarını satarken enselendiler

Adana ve Manisa'dan çaldıkları 106 adet rögar kapağını hurdacıya satmak isteyen 2 kişi,suçüstü enselendi.

02 Aralık 2018 Pazar 19:04
Çaldıkları rögar kapaklarını satarken enselendiler

Adana ve Manisa'da cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını çalan 2 hırsız, rögar kapaklarını Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Manisa Hurdacılar Sitesi'nde satmak isterken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan A.D. ve A.C., jandarmadaki sorgularının ardından Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 19:04
  1. Manisa
  2. Adana
  3. Çaldıkları rögar kapaklarını satarken enselendiler
  4. Hırsızlık
  5. rögar kapağı
  6. Rögar kapaklarını çaldılar

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn5 dk önce
    bunlar hep adana fellahları......................
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