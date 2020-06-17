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Aktüel

Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı

Ataşehir’de motosiklet kasklarını çalarak internet üzerinden satışını yapan şahıslar polis tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:14:43 -
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı

Ataşehir’de motosiklet kasklarını çalarak internet üzerinden satışını yapan şahıslar polis tarafından yakalandı. Şahısların sipariş üzerine kaskları çalarak bir kişiye verdikleri, kaskları alan kişinin de internet üzerinden kask satışı gerçekleştirdiği tespit edildi.


Ataşehir’de Haziran ayında 7 farklı motosiklet kaskı hırsızlığı gerçekleşmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis, şüpheli şahısların çaldıkları motosiklet kasklarını internette bulunan bir uygulama üzerinden Fatih G. (38) isimli şahsa sattıklarının tespit etti. Fatih G., isimli şahıs 14 Haziran tarihinde Kadıköy’deki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada; toplam 9 adet motosiklet kaskı ele geçirildi.


Çalışmaların devamında, Fatih G., isimli şahıs bu kaskları A.B. (16), Atakan Yasin U. (20) ve Berat Y. (21) isimli şahısların kendisine sipariş üzerine çalarak getirdiklerini ve kendisinin de bu kaskları internet üzerinden sattığını söyledi. Bunun üzerine şahıslar aynı gün içerisinde Fatih G.’nin ikameti yakınlarında hırsızlık yaptıkları otomobil ile birlikte yakalandı. Şahısların otomobilinde yapılan aramada 5 adet çalıntı olduğu düşünülen motosiklet kaskı ele geçirildi.


Adli makamlara sevk edilen Fatih G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.B. (16), Atakan Yasin U. (20) ve Berat Y. (21) isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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