SON DAKİKA
Yerel Çaldıkları araçları parçalayıp satan 8 şüpheli yakalandı!
Yerel

Çaldıkları araçları parçalayıp satan 8 şüpheli yakalandı!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Çaldıkları araçları parçalayıp satan 8 şüpheli yakalandı!

Ankara'da çaldıkları araçları aynı gün parçalayarak sattıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da çaldıkları araçları aynı gün parçalayarak sattıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde...

Ankara’da çaldıkları araçları aynı gün parçalayarak sattıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin çaldıkları araçları çekiciyle taşıdıkları, kısa sürede parçaladıkları, iç parçaları sattıkları ve kalan kısımları hurda tesislerinde preslettikleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

