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Aktüel

Çaldığı matkabı internet sitesinde satmak isteyince yakayı ele verdi

Gaziantep’te bir sitenin garajından hırsızlık yapan kişi, çaldığı matkabı internette satmak isteyince polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:30:12 -
Çaldığı matkabı internet sitesinde satmak isteyince yakayı ele verdi

Gaziantep’te bir sitenin garajından hırsızlık yapan kişi, çaldığı matkabı internette satmak isteyince polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenevler Mahallesi’nde bir sitenin garajında yaşanan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Garajdan çalınan matkabı bir internet sitesinde satmaya çalışan K.G., matkap sahibinin durumdan şüphelenmesi üzerine yakayı ele verdi. Şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalanırken çaldığı matkap ele geçirildi.

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