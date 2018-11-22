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Çaldığı malları internet üzerinden satıyordu! Yakalandı

Uşak merkezde, çalıntı malları internet üzerinden satan ve 13 adet suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı.

22 Kasım 2018 Perşembe 22:22
Çaldığı malları internet üzerinden satıyordu! Yakalandı

Uşak’ta 13 adet suç kaydı bulunan şüpheli çalıntı malları internet üzerinden satarken yakalandı.

Uşak merkez Fatih Mahallesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak müşteki şahsın, Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek aracından çalınan oto müzik ses sistemlerini, internet üzerinden ikinci el satış yapan bir sitede gördüğünü bildirmesi üzerine, ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucu, şüphelinin kimliği ve 3 adet hırsızlık olmak üzere toplam 13 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli, bin 400 TL değerinde çalıntı oto müzik ses sistemleriyle birlikte yakalandı.

Hırsızlık malı olduğu anlaşıldı

Çalıntı malzemeler müştekiye teslim edildikten sonra, şüphelinin ikinci el satış yaptığı site üzerinde sattığı diğer malzemelerin de hırsızlık malı olduğu anlaşıldı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla alınan arama kararına istinaden, şüphelinin ikametinde yapılan aramada, müştekinin otomobili içerisinden çalınan 2 adet mont ile müştekisi belli olmayan inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gerekli yasal işlemleri yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 22:22
  1. Uşak
  2. hırsız

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