Çaldığı kıyafetle başka bir adreste hırsızlık yaparken böyle yakalandı!

Diyarbakır'ın başta merkez Bağlar olmak üzere birçok ilçesinde hırsızlık olaylarındaki artış esnafı endişelendirmeye başladı. Merkez Bağlar ilçesi Doç. Dr. Ahmet Bilgin Caddesinde akşam saatlerinde bir işyeri önüne gelen şahıs, mağazanın satış için dışarıya bıraktığı elektrikli sobayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Söz konusu adreste gerçekleşen hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Hırsızlık olayının yaşandığı işyerinin sahibi Ruhullah Şenol, görüntülerde hırsızın çok rahat hareket ettiğini ve bununda caydırıcı cezaların olmayışından kaynaklandığını söyledi.

Hırsızlık olayını aktaran Şenol, "Yaklaşık 2 gün önce akşam 18.00 saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi elini kollunu sallayarak işyerimizin önünde bulunan sobayı alıp götürdü. Daha önce de çevremizde bu tür hırsızlıklar olmuştu. Son zamanlarda hırsızlık vakaları arttı. Biz de dahil olmak üzere esnaflar durumdan şikayetçi. Sattığımız ürünün mali fiyatı önemli değil ama hırsızlık yapanları cezasız kalmamasını istiyoruz." dedi.

Caydırıcı cezaların olmamasıyla beraber yapılan gözaltı durumlarının da yetersizliğine değinen Şenol, "Elini kolunu sallaya sallaya hırsızlık yapanlar bir kapıdan alınıp diğer kapıdan bırakılıyor. Durum böyle olursa kimse bu soğukta 100 TL için çalışmaz, herkes hırsızlığa başvurur. Herhangi bir emek sarf etmeden bu parayı kazanabiliyor. Bu duruma dur denilmeli artık." ifadelerini kullandı.

"Hırsızın üzerindeki mont da çalıntı"

Çalınan ürünün veya 300-500 TL'nin kıymetinin olmadığını ama bu şekilde giderse kendilerinin gece-gündüz kapıda nöbet tutmak zorunda kalacaklarının altını çizen Şenol, "Görüntüleri emniyete verdikten sonra ifademde alındı. Yarın söz konusu şahsı yakaladıklarında 'sobayı ne yaptın' diye sorduklarında 'sattım' cevabını aldıkları gibi adamı bırakırlar. Böyle bir netice karşısında benim emniyete ifade vermemin veya görüntüleri emniyetle paylaşmamın ne anlamı kalır ki?" diyerek sitemini dile getirdi.

Şenol, "Kamera görüntülerin hırsızın eşgali net. Polislerin bunu bulması aslında 24 saat bile sürmez. Polislerin verdiği bilgiye göre söz konusu hırsız başka bir yerden çaldığı montla gelip dükkanımızın önündeki ürünü açılıyor. Yani hırsızlık esnasında giydiği mont da çalıntı." diye belirtti. (İLKHA)