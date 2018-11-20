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Çaldığı bisikletle aynı sokağa dönünce yakalandı

Bursa'da çaldığı bisikletle aynı sokakta tur atan hırsız, saklandığı yerde yakalandı.

20 Kasım 2018 Salı 15:11
Çaldığı bisikletle aynı sokağa dönünce yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Yaşar A., çaldığı bisikletle aynı sokağa dönünce yakalandı. Çalınan bisikletini, evinin önünden geçerken fark eden Yunus Göçer, kaçan hırsızı saklandığı apartmanın çatısında yakalayıp, polis teslim etti.

Turgutalp Mahallesi Tınaztepe Sokak'ta yaşayan Yunus Göçer, bisikletini oturduğu binanın girişine bırakıp, evine girdi. Bir saat sonra evden çıkan Göçer, kilitli bıraktığı bisikletinin çalındığını fark etti. Bir süre sonra da bir kişinin bisikletiyle evinin önünden geçtiğini gördü. Hemen sokağa fırlayan Göçer, hırsızın peşine düştü. Kaçan hırsız, bisikleti yol ortasında bırakıp, bir apartmana girip, saklandı. Yunus Göçer, apartman sakinlerinin de yardımıyla hırsızı çatıda yakalayıp, polise teslim etti.

Şüpheli Yaşar A., gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:11
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